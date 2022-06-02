超離譜！拖把抹布沙發擋消防栓　南投縣府大樓逃生梯淪雜物間

▲南投縣政府逃生樓梯和消防栓箱旁遭擺放大量雜物，衍生公共安全疑慮。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府大樓目前正進行整建工程，不過卻傳出有逃生避難空間被置放大量雜物、包括鍋碗瓢盆和沙發椅，甚至完全擋住消防栓設置處，嚴重影響公共安全，南投縣政府根本就是知去犯法。對此，南投縣政府回應，目前已將所有雜物全數移除，並要求業管人員加強巡邏改善。

事發地點位於縣府大樓B棟東側、觀光處辦公室旁，據目擊民眾向媒體爆料，近日赴縣府洽公時，徒步往樓上走，未料走到3樓逃生樓梯時，就驚見扶手旁、走廊上被堆置大量雜物，包括拖把、水桶、抹布等掃具，還有多只大型紙箱、真空罐、鍋碗瓢盆、電腦椅，正對樓梯口牆面上的消防栓箱門，更被2具沙發椅完全擋死，現場還放有腳踏車、盆栽，可說是食衣住行育樂樣樣俱全。

民眾質疑，消防設備長時間遭雜物阻擋，一旦發生火警或地震，恐延誤救災、危及生命財產安全，對於必須依法行政、做為全縣各級機關表率的最高行政單位，竟然出現如此帶頭違規的亂象，也相當詫異且不以為然。

▲南投縣政府大樓，圖右側為B棟。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府行政暨新聞處回應，獲悉上述情形時，已派員立刻將雜物全數清走，也指示堆置這些雜物的單位改善、避免相同行為，同時要求業管同仁加強巡查勤務。

南投縣消防局則指出，依據《各類場所消防安全設備設置標準》第34條第2款規定，消防栓應設在走廊或防火構造樓梯間附近便於取用處，管理權責者也應確保消防栓箱使用不受阻礙，否則可能違反《消防法》相關規定，可處6千至3萬元罰鍰。