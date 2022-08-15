南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

記者閔文昱／綜合報導

國民黨南投縣議長何勝豐遭爆料，2014年學歷還是國小畢業，卻在2年內搖身一變成為生物資訊醫學工程碩士，且他的亞洲大學碩士論文不但與前南投縣議會秘書羅崴騰是同位指導老師，連論文題名都差不到幾字，疑似抄襲鬧雙胞。對此，有網友還發現，2人就連論文中感謝相關人士貢獻的「謝辭」都一模一樣，引發熱議。

▲南投縣議會議長何勝豐（中）遭爆論文抄襲。（圖／資料照片，記者鄧木卿攝）

有網友在臉書PO出何勝豐與羅崴騰的謝詞比對圖，內容都為「在亞大的求學生涯中，承蒙恩師張培均博士的諄諄教導，他啟發性的教學指導方式讓我能夠培養自我思考與獨立製作研究的能力，讓我在學業上與為人處世上皆受益匪淺，在此由衷感謝恩師張培均博士。論文口試期間，感謝陳玉菁教授與鄧金培教授在教務繁忙之際，專程撥冗出席指導，學生將虛心學習，以使得論文的內容更加充實。」

▲南投縣議會議長何勝豐與秘書羅崴騰的論文「謝辭」比對。（圖／翻攝自臉書）

2人的謝詞最大的差別在於，羅崴騰在致謝陳玉菁教授與鄧金培教授時空了一行做分段，還有字體間距不同，其餘部分則完全相同。為此，網友也不禁傻眼「好歹謝辭也該自己寫一下吧」、「大哥只懂打打鬧鬧，要他寫謝詞真是強人所難」、「就伴讀啊，老闆出錢由助理或秘書代勞，這邊常看到」、「這也太沒誠意了吧」。

針對抄襲疑雲，何勝豐15日對媒體回應，當初是依「吳寶春條例」，亦即《入學大學同等學力認定標準》第7條「大學經教育部核可後，就專業領域具卓越成就表現者，經校級或聯合招生委員會審議通過，得准其以同等學力報考第二條、第三條及第五條所定新生入學考試。」進入亞大就讀在職專班；至於外界對論文抄襲的質疑，他表示有參考別人的著作，後續學校如何處理、外界要怎麼談論，自己都不會反駁。

亞大回應，如校方接獲檢舉，將會啟動「學術倫理委員會」調查，依規定處理。

▲▼南投縣議會議長何勝豐、時任南投縣議會秘書的羅崴騰碩士論文封面。（圖／翻攝「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專）

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