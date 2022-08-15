退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

▲退出國民黨的將軍于北辰。（圖／民進黨提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

我國退役少將于北辰日前上節目稱，台灣天弓飛彈每發攔截率約是70％，所以用3發攔截共軍的一發飛彈，攔截率就大幅提升至210％，被網友笑翻。對此，在YouTube上有194萬訂閱的北京中國人民大學附屬中學任教的李永樂也跟上時事算出真正的概率，「大家記住，概率是不可能超過100%的」。

李永樂15日以「一枚導彈命中率70%，三枚導彈命中率是多少？」為題發布影片，表示若認為導彈命中與否彼此獨立，就應該用乘法而不是加法來計算概率，直接打臉于北辰的計算方式。

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▲▼李永樂老師寫出計算公式，打臉于北辰。（圖／翻攝李永樂老師YouTube）



李永樂指出，三枚導彈可以中，也可以不中，因此命中情況與概率會有8種可能；其中，三種都不中的概率為2.7%，等於至少有一枚命中的機率為97.3%，「大家記住，概率是不可能超過100%的」。

網友看完紛紛留言，「李老師竟然認真看待台灣的笑話哈哈」、「李老師居然討論這個，笑死XD」、「李老師太認真了哈哈哈」、「李永樂老師很懂得時事梗啊，笑死」、「于將軍的數學老師一早就哭暈了」。

據悉，李永樂2002年考上北京大學物理系，大學4年間不只物理，還取得了經濟學學士雙學位，2006年畢業後，順利考上清華大學電子工程系研究所研讀。在取得碩士學位後，擁有亮眼學歷的李永樂毅然決然投入教育，前往中學擔任平凡的物理老師，於2014年才開始錄影片上傳網路，希望可以讓學生課後複習，沒想到意外爆紅。

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