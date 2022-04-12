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社會 社會焦點 保障人權

砰砰阿峰說話了！爆宣昶有強問陽壽不滿意　打人逼改口「活114歲」

▲▼宣捷總經理宣昶有專訪。（圖／記者張一中攝）

▲宣昶有因不滿意問事得到的答案，涉嫌與友人毆打「砰砰阿峰」的妻子，昨遭地檢署起訴。。（圖／資料照）

記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

昨（11）日聯電榮譽董事長宣明智的兒子宣昶有，因涉嫌在前年找兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫妻問事，結果問的結果不如意，宣和友人出手毆打吳的妻子，砸毀神像，宣昶有的朋友又找人去追打砰砰阿峰，並噴辣椒水，遭台北地檢署起訴。而昨天「砰砰阿峰」也在臉書自訴事情緣由，他指出「富二代」宣昶有仗勢欺人，打人威脅恐嚇後，還表示與黑白兩道、媒體都熟，根本沒在怕。

「砰砰阿峰」昨天在臉書PO出一篇將近2300字的自述文，還原這起事件的始末，他表示去年某個晚上友人介紹了宣昶有到家裡問事，說其家中擺了30尊神像，搞得跟宮廟一樣，覺得這個人怪怪的，但因為是朋友介紹還是讓他無償來問事，並發現宣昶有喝了酒，老婆怕有糾紛本來還不想讓他問，但宣堅持可以。

▲▼ 「砰砰阿峰」在臉書還原事件始末 。（圖／翻攝「砰砰阿峰」吳勇峰臉書）

▲ 「砰砰阿峰」在臉書還原事件始末 。（圖／翻攝「砰砰阿峰」吳勇峰臉書

「砰砰阿峰」寫道：「這位天才富二代，寫第一個問題就說要問陽壽，我太太就告訴他不要問這個，因為怕他心裡有罣礙。因為以前就有兩個人問過、真的很準，我們從那次後就不給人問陽壽。他說好: 那他問事業跟健康。」

師父請上身後，宣不死心向師父追問陽壽，師傅不答他還跪在地上磕頭拜託，師傅拗不過回答後，宣呆愣跪在原地，同行的司機就開始叫囂師傅不準，並開始砸毀佛像、家具，還打傷一旁勸阻的吳妻。

「砰砰阿峰」被喧鬧嚇醒後，看到司機把周遭搞得一團亂還打傷人，還一邊嗆四海幫等名號，司機並要求砰砰阿峰改口對大哥宣昶有說他的陽壽「可以活到114歲」。

「砰砰阿峰」表示，看到他們終於被起訴，「這就是標準仗勢欺人、踢到鐵板的故事」，他拒絕和解、一毛錢都不想要，只想要宣昶有等人被抓去關、得到應有的法律制裁，「我就要看看，這個司法、這個社會，是不是就真的如宣找人來跟我們講，他們認識警務署長、黑白兩道、媒體都熟，我們根本拿他們沒辦法。好那我們繼續看下去。」


 

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