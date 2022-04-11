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宣明智兒又出事！「問事」不如意打人砸神像　砰砰阿峰夫妻遭殃

▲宣捷細胞生物製藥,宣昶有。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宣昶有涉嫌因「問事」不如意，和友人聯手毆打砰砰阿峰的妻子。（資料照／記者姚惠茹攝）

記者劉昌松／台北報導

聯電榮譽董事長宣明智的兒子宣昶有，涉嫌在前年透過友人介紹，找兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫妻問事，結果問的結果不如意，宣和友人出手毆打吳的妻子，砸毀神像，事後宣昶有的朋友又找人去追打砰砰阿峰，並噴辣椒水，台北地檢署11日依傷害、毀損等罪起訴宣昶有和2名友人。

宣昶有創辦宣捷細胞生物製藥股份有限公司，近年除因研發幹細胞技術等醫療訊息躍上新聞外，近年因與前妻王敏家暴等離婚訴訟案，多次被媒體報導，2021年因與華盛營建合作新竹都更開發案臨時喊卡，遭求償判賠2.55億元，又因假增資1.5億元，被士林地檢署依違反《公司法》等罪緩起訴。

2021年2月23日晚上11點左右，宣昶有透過友人介紹，和朋友到信義區找曾捲入吸金案的「砰砰阿峰」吳勇峰問事，但因問事結果不如意，雙方發生爭執，宣昶有和友人高明蒼聯手毆打吳勇峰的妻子，把吳妻打到頭、手、腳、背部等多處挫傷、瘀傷，還合力抓起椅子在屋內亂砸，導致神像、鋼琴外緣、花瓶等物品毀損不勘使用。

據了解，砰砰阿峰事後代妻子去驗傷提告時，都還搞不清楚到底是招誰惹誰，直到警方提供影像指認後，才得知對方竟然是大名鼎鼎的宣昶有，沒想到3月16日晚上將近6點時，砰砰阿峰有在住處樓梯間，遭2名陌生人追打，並當面噴灑辣椒水，再次報警查出，原來是高明蒼另外找來吳姓男子等人埋伏教訓。

宣昶有被檢警通知到案後，否認認識砰砰阿峰，辯稱他根本沒去算命問事，但因目擊者已指認宣昶有在現場，因此檢察官不採信宣昶有辯詞，依傷害、毀損等罪起訴宣、高等3人，另1名羅姓未成年人被移送少年法庭審理。至於宣昶有當天到底去問了什麼事情，則不在檢警偵辦範圍。

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