揭余正煌首波提告名單！跟林智堅對質？　友人喊「上法院講就好」

▲民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對民進黨籍前新竹市長林智堅的論文爭議，台大國發所的部分，校方已認定是他抄襲另名學生余正煌的研究。余正煌的律師先前曾表示將會提告，友人滿志剛則說，首波名單包括自稱旅美教授的翁達瑞、插畫家謝立聖；至於是否要跟林智堅公開對質，「上法院講就好了」。

滿志剛提到，余正煌這方目前法律行動上，有鎖定翁達瑞及謝立聖，律師已掌握好兩人指控的相關證據，所以在第一波名單上，但林智堅的部分，律師還在蒐集中。另外，針對余正煌是否會答應跟林智堅公開對質，滿志剛認為，上法院講就好了。

有關發言是否能代表余正煌一事，滿志剛則回應，正式的話有委任律師，他只是照自己知道的內容說。

林智堅論文案延燒，儘管蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但12日中午，民進黨臨時召開選對會，林智堅主動宣布退選。對於下一步，林智堅說，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取。」至於桃園市長之位，確定改由立委鄭運鵬角逐。

對於台大審定結果，余正煌日前委由律師吳俊達出面，表示目前針對網路上可能涉及毀謗的部分，可能將提出妨害名譽告訴，另外，論文本身侵害著作權的部分，台大認定出來，參考台大說明，也考慮對林智堅提出告訴或自訴。