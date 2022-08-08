桃園線上國際招商宣稱吸引30家歐洲潛在投資者　議員批：自嗨

▲桃園線上國際招商宣稱吸引30家歐洲潛在投資者，議員謝美英批：自嗨！（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會8日進行經濟發展局工作報告，市議員謝美英說，今年6月28日，經發局以線上首播方式，針對歐洲企業辦理國際招商說明會。根據報導，這場線上首播吸引來自「德國、法國、荷蘭、西班牙、羅馬尼亞」等超過30家歐洲潛在投資業者，包括德國BMW、法國雷諾集團等知名業者都上線觀看。

謝美英說，這支影片目前觀看次數不到500，其中還包括了經發局同仁及相關業務承辦人反覆點閱的，還有她也貢獻了不少點閱次數。雖然，點子看似不錯，但線上招商不能只是一場秀，尤其是個人秀。既然是「潛在投資業者」來參加、觀看這場直播，代表應該有初步的接觸與溝通。那在初步溝通之際，應該就有機會說服他投資。

謝議員認為，郭裕信局長學經歷值得推薦，大家也很肯定。但這部招商影片，郭局長個人就占了15分鐘的篇幅，讓人有置入行銷局長的感覺。行銷招商攸關經濟發展，局長的個人秀能否帶動投資，這真的很值得大家一起觀察及追蹤。

另外，謝美英也點出：經發局官網鬧雙包！一個叫「桃園經發局」，訂閱人數也是不到500。一個叫「桃園市經濟發展局」，只有12位訂閱者。如果說這是很用力在推廣行銷，那真的讓我們很擔憂了。

謝美英說，不論是線上招商，還是經發局的相關報導，沒有辦法讓人感受到招商成果。這幾年，一般民眾、攤商、中小企業，都在疫情中辛苦硬撐，倒閉的也不少。希望經發局能夠苦民所苦，務實面對經濟不景氣的現況，為普羅大眾民生經濟加把勁。

謝美英強調，我們的預算編列如果只是為了行銷經發局，那大可不必。提醒經發局：務實招商，不要自嗨！