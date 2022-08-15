捷報！台灣「資訊奧林匹亞競賽」獲2金2銀　國際排名第4

▲2022年第34屆國際資訊奧林匹亞競賽，我國代表隊獲2金2銀。（圖／國教署提供）



記者許展溢／台北報導

我國參加2022年第34屆國際資訊奧林匹亞競賽，8月14日自印尼傳來捷報，在88個地區及國家、349名學生參賽中，我國4名代表參賽學生總計獲得2金2銀，國際排名與南韓並列第4。

國教署指出，我國代表隊2位金牌獲獎者為來自國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生劉恩溢（個人排名第19名）及國立臺灣師範大學附屬高級中學學生侯欣緯（個人排名第29名）；2位銀牌獲獎者皆來自臺北市立建國高級中學學生劉澈（個人排名第49名）及賴昭勳（個人排名第80名），表現優異。



國教署提到，受到疫情影響，本屆國際資訊奧林匹亞競賽採線上及實體並行方式辦理，有70個隊伍抵達印尼參加現場賽，18個隊伍以線上方式參賽。

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國教署說明，今年度我國參與國際資訊奧林匹亞參賽計畫由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，3,867名學生歷經海選、初選、複選及決選等4階段，最終選出4名學生代表我國參加國際競賽。代表團由國立臺灣師範大學副校長李忠謀擔任團長及隊長、臺師大副教授王弘倫擔任副隊長，並由陽明交通大學教授蔡錫鈞及前國手黃上恩博士協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團於8月6日出發前往印尼參賽，競賽活動於當地時間14日下午6時（臺灣時間為下午7時）舉行閉幕暨頒獎典禮，並預訂於15日返抵國門。



國教署表示，為獎勵學生優異表現，獲本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。