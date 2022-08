被閃電打中倖存！　他回憶「強光打來」瞬間：飄出肉焦味

▲澳洲每年至少有5到10人死於雷擊。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲地廣人稀,時常出現民眾遭閃電擊中的意外,據統計每年至少有5到10人死於雷擊,少數存活的幸運兒,也分享了當時被打中的瞬間,大部分會隨即失去意識,「就像一道光突然閃過來,接著我就昏過去了。」而有些人則是清楚記得那一刻,至今只要暴風雨即將來襲,被閃電打中的手臂就會隱隱作痛,「我當時真的聞到肉燒焦的味道。」

根據《9news》報導,住在昆士蘭的格林(Kristoffer Green)在2015年11月帶著被蜜蜂螫傷的女兒前往醫院,當他們準備離開時突然下起暴風雨,當時他的妻子將孩子放到安全座椅上,而格林撐著傘在一旁,結果指尖碰到木製傘柄上的金屬桿,下一秒一道閃電打來,他就瞬間失去意識。

'I call it the electric boogaloo': Lightning strike survivors share their stories of recovery. https://t.co/kEV900JViZ