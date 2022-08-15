德國6架「颱風戰機」參加澳星日韓軍演　日媒：牽制中國

▲德國派遣主力戰機歐洲颱風戰機參加「疾速太平洋2022」聯合軍演。（圖／翻攝自德國聯邦國防軍，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

德國15日起展開「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）聯合軍演，派出空軍現役主力戰鬥機「歐洲颱風戰機」等，前往星澳日韓四國。這是德國自二戰後首度把戰機部署至印太地區，分析認為，這是為了證明德國空軍也能在亞洲活動，同時制衡中國。

日本經濟新聞13日報導，德國派遣的軍機除了主力戰機「歐洲颱風戰機」（Eurofighter Typhoon），也出動空中加油機、戰術運輸機，經印度等國家飛往新加坡，造訪澳洲、南韓，並於9月下旬抵達日本。

德國防部發言人表示，德國希望透過此次的部署，與安全保障方面的夥伴共同展現維護國際社會多元與秩序的價值觀。文中分析，這無疑是針對中國的牽制。

依據德國聯邦國防軍上月公布的資訊，德國空軍此次將參與2場大型軍演，出動6架颱風戰鬥機、4架A400M運輸機與3架A330 MRTT空中加油機，要在24小時內部署至新加坡，測試與北約內外盟國在印太的互操作性。

第一場多國軍演為澳洲主導的「漆黑2022」（Pitch Black 2022），這將是亞太地區規模最大的空戰演習，為期3週，與其他夥伴國家以更大的編隊形式進行空中攻擊與防禦。接著，德國空軍將會繼續留在澳洲北部城市達爾文約4週，參加由澳洲海軍主導的多國海上聯合軍事演習「卡卡杜軍演」（Kakadu），歐洲颱風戰機將進行空中協防船隻等演習。

這兩場軍事演習將約有250名德國空軍人員參加，在返回德國之前，德國空軍將與新加坡空軍共同演習，並到訪日本與南韓，深化夥伴關係。