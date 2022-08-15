太夢幻！絕美「紅玫瑰花甜筒」超商才有　加碼吃迷你巧克力甜筒

▲超商限定吃夢幻「紅玫瑰甜筒」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味來了！去年有超商獨家引進法國必買、必逛的冷凍超市品牌「Picard」，網羅超過70款道地法式美食，其中，像是「迷你香草巧克力脆皮甜筒」可是狂賣逾25萬支，擁有超高人氣。而這次看準炎炎夏天，再度推出全新「迷你巧克力脆皮甜筒」，加碼還有酸甜滋味的夢幻「紅玫瑰甜筒」口味選擇，好吃又欠拍，快衝買一波。

▲紅玫瑰甜筒是酸甜莓果滋味。

全家去年引進法國冷凍超市Picard必買美食，其中又以冰淇淋、甜筒最受歡迎，最近再度推出全新選擇，首推擁有超夢幻玫瑰造型的「紅玫瑰造型甜筒」，採用歐洲當地奶油、紅莓果製成，外層餅乾還有裹上些許巧克力，口感酸甜不膩口，肯定要搶吃。

▲迷你脆皮甜筒有全新巧克力口味選擇。

加碼迷你香草巧克力脆皮甜筒有全新「迷你巧克力脆皮甜筒」口味選擇，選用巧克力冰淇淋裹上巧克力後，再撒上杏仁片，雙重巧克力滋味罪惡爆表，即日起正式開賣。

▲7-11推出6款輕調味時蔬。

天氣熱除了大嗑冰淇淋外，也能來點清爽蔬菜，7-11近日找來早午餐名店貳樓合作推出「美式肯瓊奶油玉米」，使用冷藏玉米製作，搭配帕瑪森乳酪粉與墨西哥塔可粉提味，每一口都能吃到奶香味與辛香味，目前限定只在大台北及桃園約3200家門市販售。

除外也選用多種在地新鮮蔬果農產品，並以水煮、蒸、烤烹調方式製成即拆即食的包裝食品，像是有「黃金玉米棒」、「玉米筍」、「蒸花生」、「冰烤地瓜」以及「海鹽馬鈴薯」，沒有食慾的時候就可以來上一份。

【你可能也想看】

►隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比 這款爽換120元

►身分證拿來！「這天生日」免費吃整盒可頌 加碼整月嗑爆買6送2

►玉米控歡呼！超商吃得到「蒸雙色玉米」了 300門市限定賣