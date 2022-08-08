玉米控歡呼！超商吃得到「蒸雙色玉米」了　300門市限定賣

▲超商竟然吃得到蒸玉米了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼夯蕃薯、烤馬鈴薯後，超商也能吃到「蒸玉米了」，近日有網友悄悄發現全家熟食區出現「蒸雙色玉米」，意外引發熱烈討論。對此，業者證實目前於全台300間門市搶先開賣，且特意許用軟Q糯米玉米，口感Q中帶軟，至9月20日前還有嚐鮮價等吃。

▲特意選用糯米玉米，口感軟Q好吃。

近日有眼尖網友發現全家悄悄開賣「蒸玉米」，吸引不少人興奮直呼「竟然！！！愛好者+1」、「第一次看到居然有賣，很愛蒸玉米」、「超愛蒸玉米」，討論超熱烈。對此，業者證實，早在7月底就於熟食區推出「蒸新鮮」蒸雙色玉米，主要嚴選雙色糯米玉米品種，並以高溫蒸氣保留玉米香氣，口感Q中帶軟不乾硬，目前於全台300間門市限定開賣，後續也將視銷售情況導入合適店舖，至9月20日前還有嚐鮮價39元吃，玉米控們要衝。

▲7-11開賣泰式青木瓜絲、摩摩喳喳甜湯。

另，7-11近日則首度推出2款經典泰式小吃，首推清爽開胃的「泰式青木瓜絲」，使用泰國直輸魚露搭配清脆刨絲青木瓜絲，還附花生顆粒、蒜末香包增添口感，另一款是「優菓甜坊摩摩喳喳甜湯」，選用西米露、亞達子、地瓜、波羅蜜等南洋風味食材製成，再淋上香濃椰奶，打造甜而不膩的消暑口感，趕緊衝一波。

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