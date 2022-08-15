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超商限定！最新「燕麥奶奶酪」開賣了　還加黑糖海鹽醬超邪惡

▲▼7-11新品「燕麥奶奶酪」。（圖／7-11提供）

▲7-11新品「燕麥奶奶酪」，還是超邪惡的黑糖海鹽口味。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

奶酪控快看過來！就有超商即日起開賣最新「燕麥奶奶酪」，選用知名品牌燕麥奶加入黑糖海鹽製成香濃甜美的奶酪，每一口都充滿幸福感；另外，還能吃到2款林聰明美食，其中隱藏版「林聰明雞肉飯飯糰」，咬下能吃到超濃獨門醬汁、雞油與雞肉香。

7-11開賣最新「優菓甜坊燕麥奶奶酪」，為植物基底全蔬食甜點，不添加牛奶，使用知名品牌OATLY燕麥奶，再加入黑糖海鹽醬製成奶酪，每一口都能吃到多層次又豐富的美味。

除了吃甜點之外，鹹食當然也要吃個滿足！7-11與嘉義經典小吃「林聰明沙鍋魚頭」合作開發，以店內隱藏版菜單「雞肉飯」為概念開發新品，使用黃金比例調配「林聰明雞肉飯飯糰」，獨門醬汁、雞油搭配紅蔥油佐鮮嫩雞肉帶來簡單樸實的美味；即日起御飯糰貼標商品可享第2件79折。

▲▼超商最新2款林聰明美食。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起開賣「林聰明雞肉飯飯糰」與「林聰明香辣豬肉燴飯」。

另外，去年一上市就引起搶吃熱潮的「林聰明－香辣豬肉燴飯」也回歸了，本次除了依舊以林聰明本店獨家調配的「林聰明香辣醬」做為基底，更因應夏季，標竿店內烹調作法將高湯熬煮最後再加入沙茶調味，口味更加清爽鮮甜。

超人氣可頌品牌「八月堂」宣布攜手「哈根達斯Häagen-Dazs」打造今夏最狂「雪糕可頌」，霸氣把整支哈根達斯雪糕夾進可頌當中，光是畫面就罪惡爆表，首推「莓好仲夏」口味，選用招牌蜂巢可頌夾入草莓雪糕，再淋上特製微酸覆盆子果醬，酸甜滋味夏天吃最適合不過。

▲▼八月堂X哈根達斯推出限量雪糕可頌。（圖／八月堂提供）

▲超狂「雪糕可頌」限量登場。（圖／八月堂提供）

另一款「濃情巧酥」則是奶油酥香可頌與吃得到可可餅乾碎冰淇淋的組合，通通不能放過，即日起至8/21止於全門市開吃，每日數量有限、售完為止。

▲▼八月堂X哈根達斯推出限量雪糕可頌。（圖／八月堂提供）

▲可頌夾了整支哈根達斯雪糕簡直超罪惡。

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