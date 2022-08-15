核彈級爆料「林智堅沒抄襲！」　助理臉書被灌爆：老闆GG了

▲媒體人爆料，林智堅的論文是助理楊玲宜代寫。（圖／楊玲宜 YANG, Ling-Yi）

記者邱晟軒／綜合報導

林智堅論文風暴出現驚人逆轉！媒體人錢怡君昨（14日）晚爆料，林智堅沒有抄襲，因為論文是助理楊玲宜寫的；媒體人黃揚明今（15日）接棒表示，綠營早在7月下旬就知情論文由楊玲宜代寫。消息曝光後，楊玲宜臉書馬上被網友灌爆「怎麼這麼不小心抄成這樣？老闆都GG了」、「原來小智真的沒有抄」。

錢怡君昨晚在《美麗島電子報》董事長吳子嘉的網路節目上爆料，「林智堅真的沒有抄襲，他沒有說謊，因為那個論文根本就不是他自己寫的！其實寫論文的就是楊玲宜。」

黃揚明今一早也在臉書發文指出，除了助理楊玲宜外，後來還由另一位陳姓助理出來幫忙寫論文，而且有綠營幕僚早在7月下旬，就透過權威管道查出林智堅論文為代筆的資訊，才知林智堅從頭到尾都沒說實話，但整個民進黨卻還是在之後不斷地舖排「明通宇宙」，企圖讓余正煌背黑鍋，簡直惡劣。

黃揚明認為，離譜的是，林智堅論文都已被台大認定抄襲、撤銷學位處分，蔡英文竟仍以國家元首身兼執政黨主席之姿，公然瞎挺，企圖顛倒是非，在林智堅無法戰勝清白之際，蔡英文該為自己的昏庸向全國人民道歉。

▲林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

針對先前林智堅3次未到台大說明，黃揚明強調，說穿了，根本沒寫過的論文，他要如何應付二次口試？甚至，我可以大膽推測，提供給台大學倫會的6千字說明內容，也幾乎都不是由林智堅親手撰寫。

消息曝光後，大批網友立刻湧入楊玲宜臉書「原來小智真的沒有抄」、「是妳幫林智堅寫論文，還抄的亂七八糟嗎？太弱了吧」、「做事可以認真一點嗎？當初寫林智堅的論文為什麼不認真點？還用抄襲的方式害到林智堅」、「剝雞哥找你，核彈等級的大爆料」、「朝聖林智堅論文原作者」。

不少網友狠酸「怎麼這麼不小心? 抄成這樣子? 老闆都GG了」、「你的前老闆找不到論文相關的信件，你可不可以在你的gmail 信箱找一找？」、「我捐1450給妳，可以幫我寫一篇論文嗎」、「正派的人絕對不會幫老闆用抄襲當搶手寫論文，除非你是抄正。派」、「加油，抄的很棒，林智堅果然沒有抄」、「朝聖林智堅論文原作者」。

▼楊玲宜臉書今早被網友灌爆！（圖／楊玲宜 YANG, Ling-Yi）