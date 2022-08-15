逆風切割林智堅　吳子嘉：鄭寶清90％脫黨參選桃園

記者黃翊婷／綜合報導

前新竹市長林智堅因論文風波12日閃電宣布退出桃園市長選舉，民進黨改派立委鄭運鵬出戰。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目上公布桃園市長3黨參選人的支持度，國民黨張善政支持度32.6％領先民進黨鄭運鵬的27.8％、民眾黨賴香伶的10.5％，而他認為先前逆風切割林智堅的前立委鄭寶清90％會脫黨參選，因為鄭連競總主委都找好了，不排除會在8月底也就是開放登記前2天有重大宣布。

▲鄭寶清（右1）8月底將有重大宣布。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）

吳子嘉13日在節目「董事長開講」上公開桃園市長3黨參選人的支持度，分別為張善政32.6％、鄭運鵬27.8％、賴香伶10.5％。他14日在節目上再次重提民調並表示，按照這份民調支持度，鄭運鵬只要再跌5％就會落選，原因有2個，一是賴香伶會吸收鄭的能量缺口，二是鄭寶清可能會參選。

吳子嘉提到，鄭寶清13日下節目之後曾與他談話，「（我）非常負責任講一句話，鄭寶清90％會出來選桃園市長」，他推測鄭寶清會以無黨籍身分參選，「被民進黨開除黨籍，現在是民間的光榮」，鄭連競總主委都找好了，是桃園水利會前會長黃金春，另外還有許多早期民進黨的人會加入幫忙。

▼▲鄭寶清（上圖）是否投入桃園市長選戰，可能會對鄭運鵬（下圖）的選情造成影響。（資料照／記者林敬旻攝）

吳子嘉表示，鄭寶清已經表示會出席他在8月27日於桃園舉辦的粉絲說明會，到時會有「重大宣布」，至於到底是要宣布參選還是宣布娶媳婦，他不知道，但個人判斷鄭應該是選定了，因為說明會是在選舉登記前2天舉辦。

如果鄭寶清真的脫黨參選，吳子嘉預測，鄭運鵬將會面臨百分之百落選的窘境，畢竟桃園有27.8％的選民認為應該由在地經驗豐富的人出任市長，民進黨傳統大老也認可這一點，甚至連前台南縣長蘇煥智也希望鄭寶清參選；而現任桃園市長鄭文燦先前帶著林智堅跑選區，接著又要帶鄭運鵬，若鄭寶清出來，他的政治之路可能會就此斷了，所以接下來這2週將是桃園選情的關鍵觀察期。