媒體人爆2助理幫林智堅寫論文　「綠營幕僚早在7月下旬就知道」

▲民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨籍前新竹市長林智堅因論文案宣布退出桃園市長選舉，儘管台大國發所部分已被校方認定為抄襲，但綠營方面依舊強調清白。不過，目前有聲音傳出，林智堅的論文實為助理楊玲宜所寫，而媒體人黃揚明則表示，後來還由另一位陳姓助理出來幫忙寫，有綠營幕僚早在7月下旬，就已查出相關資訊，整個民進黨卻還在操作，痛批惡劣。

林智堅論文案延燒，儘管蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但12日中午，民進黨臨時召開選對會，林智堅主動宣布退選。對於下一步，林智堅說，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取。」至於桃園市長之位，確定改由立委鄭運鵬角逐。

黃揚明透露，曾有知情人士向他爆料，林智堅的論文就是楊玲宜代筆，目前他所所掌握的資訊包括，台大國發所校友認出楊玲宜曾在陳明通的課堂上旁聽，楊玲宜曾參與陳明通與林智堅、余正煌一起討論論文寫作的討論會，且每次都全程參與，比林智堅出席率還高。

另外，楊玲宜非常清楚陳明通寄給她的初稿，都是陳明通將余正煌初稿修改過後的版本，但她寫到一半就因無法繼續寫作而中斷，後來由另一位陳姓助理接手，完成掛著林智堅名字、現已被台大判定抄襲的前碩士學位論文。

最後，有綠營幕僚早在7月下旬，就已透過權威管道查出前述林智堅論文為代筆的相關資訊，才知林智堅從頭到尾都沒說實話，但整個民進黨卻還是在之後不斷地舖排「明通宇宙」，企圖讓余正煌背黑鍋。

黃揚明狠嗆，更離譜的是，林智堅論文都已被台大認定抄襲、撤銷學位處分，蔡英文竟仍以國家元首身兼執政黨主席之姿，公然瞎挺，企圖顛倒是非，在林智堅無法戰勝清白之際，蔡英文該為自己的昏庸向全國人民道歉。

黃揚明質疑，林智堅沒有抄，整本論文幾乎都不是他寫的，也難怪謝誌也空白。更何況，他為什麼會不敢出席台大學倫會呢？說穿了，根本沒寫過的論文，他要如何應付二次口試？甚至還可以大膽推測，提供給台大學倫會的6千字說明內容，也幾乎都不是由林智堅親手撰寫。