不滿日本閣員參拜靖國神社　中國對日提出嚴正交涉

▲日經濟產業大臣西村康稔前往靖國神社參拜，中方反彈 。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

針對日本經濟產業大臣西村康稔13日前往靖國神社參拜一事，中國外交部發言人汪文斌今天表示，此事反映出日本政府對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴正交涉。

就在8月15日二次大戰結束日屆滿77週年前，西村13日前往靖國神社參拜。這是首相岸田文雄自去年10月上任以來，首位參拜靖國神社的閣員。

中國外交部網站今天刊載新聞司副司長汪文斌發表的談話指出，日本內閣成員參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，再次反映出日本政府對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴正交涉。

汪文斌強調，中方敦促日方切實正視和深刻反省侵略歷史，以負責任態度妥善處理有關問題，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

西村13日參拜靖國神社時，署名「眾院議員西村康稔」並自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

西村受訪時說：「在懷念已故首相安倍晉三的同時，自己下定決心要竭盡全力為日本的和平與發展努力」。西村在執政黨自由民主黨內的派系是隸屬於安倍派。

有關參拜靖國神社一事，日本跨黨派國會議員組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」（會長為參議院議長尾辻秀久）日前決定今年8月15日不集體前往靖國神社參拜，而是由副會長逢澤一郎代表參拜。這主要是考慮到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大。