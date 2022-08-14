「柯南手錶」成真錶蓋掀開就能發射子彈　售價竟然超便宜

記者林彥臣／綜合報導

日本動畫《名偵探柯南》陪伴台灣7、8、9年級生一起長大，柯南總是從手錶發射麻醉針，把毛利小五郎麻醉之後開始展開精彩的推理，也是大家最熟悉的橋段，在現實世界就有一位巧手設計師，將柯南的手錶在現實世界成真，只要掀開錶蓋就可以發射子彈。

▲柯南的手錶在現實世界成真。（圖／翻攝自twitter／@Tsu_ku_ru_san）



一位日本的紙板工藝創作者，就在推特上發表了一則影片，將模組化的手錶零件，像是做紙模型一樣組裝起來，就可以做成一個可以穿戴的手錶，然後只要把錶蓋掀開，就可以像柯南一樣，從手錶發射子彈。

而且這個作品不僅僅是好玩而已，這位設計師也將作品公開販售，每組售價只要2200日圓，折合新台幣大約500元左右，就可以體驗到柯南從手錶射擊的感受。

網友對此表示，「這不是柯南君嗎」、「我需要麻醉針」、「我也想買這個」、「叔叔會死的……」。

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