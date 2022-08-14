日本106國會議員爆與「統一教」有關係！　8成是執政黨

▲岸田文雄第2次改組內閣成員。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

涉嫌開槍暗殺日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也聲稱，犯案動機為不滿統一教會長期吸血，導致家道中落，因此也讓統一教會相關爭議再度浮上水面。首相岸田文雄更大動作撤換14名內閣成員，企圖與統一教切割，不過根據《共同社》調查，在712名國會議員中，有106人曾經出席統一教活動或是接受助選，其中更有近8成是執政黨自民黨黨員。

《共同社》針對日本全國712名國會議員進行問卷調查，共有583人進行回答。而問券發現有106人曾經出席統一教與相關團體的活動，或是曾經在選舉時接受對方的幫助。其中有82人是自民黨黨員，近8成，也再度證實，統一教事實上已經以執政黨為中心，慢慢入侵日本政壇。

自從統一教會爭議出現後，日媒發現，包含內閣成員在內，有多名自民黨重要成員都曾與該教會有關聯，包含參與活動、拍攝祝福影片等，整起風波也越演越烈。

為此，岸田文雄也在10日改組內閣，撤換14名大臣。不過新內閣名單卻被發現，包含厚生勞動大臣加藤勝信、經濟安保擔當大臣高市早苗、外務大臣林芳正、經濟再生擔當大臣山際大志郎、總務大臣寺田稔、環境大臣西村明宏以及地方創生擔當大臣在內的7名大臣，私下仍與統一教會有關係。

對此，岸田文雄表示，自己已經審視過這些內閣成員與統一教的關係，並且要求改善，而被任命入閣的成員都已承諾會進行修正。

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