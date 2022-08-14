四川7死山洪「暴發前早有人警告」　遊客「緩慢收東西」最後被沖走

記者蔡紹堅／綜合報導

四川省彭州市龍門山鎮的龍漕溝13日下午發生山洪，導致多名遊客被沖走，目前已造成7死8傷。目擊者透露，山洪發生之初，當地居民及商販曾勸告遊客離開河溝，有些人直接撤離，保住一命，但也有人慢吞吞地收拾東西，最後就被沖走了。

▼山洪來到下游前，就有人警告遊客馬上撤離。（圖／翻攝微博）



根據《海報新聞》報導，來自成都的何先生當天跟公司同事一起來到龍槽溝遊玩，他表示，他本來在上游的瀑布玩水，但水實在太冷了，沒多久他就先上岸休息了，接著大約下午3時25分左右，他突然聽見了「轟隆隆」的巨響，一開始以為是地震發生前的「地鳴」，跑到河邊觀察才發現，有混濁的洪水從上游沖了下來。

何先生見狀馬上打電話給人在下游的同事，告訴他們洪水來了，快點遠離水邊，「這時大概是3時29分，我們打完電話之後，也跟附近的商販說，快點宣傳有洪水來了，讓下游的人逃跑。」

▼大批遊客在河溝遊玩。（圖／翻攝微博）



何先生也開始往下游的方向移動，想要幫忙通知大家撤離，他說，沿途上的商販大多已經知道洪水要來了，都在勸阻遊客們快點離開河溝，「我們一路狂奔，很快就到了下游，有的同事鞋子都跑掉了，腳底受傷也不敢停留，而洪水的速度更加快速，大概只比我們慢10多秒鐘。」

何先生指出，自己跑到同事和親戚所在的位置時，看到親戚還在河邊吃西瓜，急得要命，趕快大吼，親戚才終於把小孩帶上岸邊，但可怕的是，洪水也到了，「看到水來了，我親戚立即就跑，手機也掉了，撤離的時候，還順手救上一名孕婦。」

▼河溝旁設有「請勿下河」警示牌。（圖／翻攝微博）



何先生提到，山洪未爆發時，下游水位最深只到人的大腿位置，河床上有人在燒烤，也有人搭帳篷，在他一路狂奔通知時，有些遊客很快就撤離出來，但還有些遊客卻在慢悠悠地收拾攜帶的物品，「慢慢收拾東西的人就被沖走了。」

何先生回憶，因事先讓攤販打電話通知，救援人員很快就趕到現場，他們一行人走出景區時，道路已經是只出不進了，外面被當地封鎖，警方和社區的工作人員、志願者都在組織開展救援。

▼遊客強拆防護網，進入河溝遊玩。（圖／翻攝微博）



另外，事發之後有一張父子被困在大石上的照片也在網路上流傳，許多人都非常關注，據拍攝者透露，水位後來進一步上升，父子兩人抵不住強勁的水流，最後都被水沖走了。至於兩人的現況，目前網路上眾說紛紜，尚無法確認。

根據《央視新聞》報導，截至目前，此次突發山洪災害共造成7人死亡、8人輕傷。現場搜救排查工作已接近尾聲，正展開遇難者家屬善後工作。

▼一對父子被困大石上，最後也被沖走。（圖／翻攝微博）

