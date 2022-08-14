快訊／為救女友兒子反遭捲進潭底　警消潛水搜尋3小時找到人了

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

救童反溺水！南投縣水里鄉水里溪大灣段14日下午2時許發生一起溺水意外！一名來自雲林34歲的張姓男子和女友親友一起到溪邊烤肉戲水，未料女友的兒子不慎失足掉落水中，張男見狀緊急跳水救援，其他人見狀也緊急將男童救上岸，不料救人的張姓男子自己反被湍急的溪水捲進潭底，下落不明，親友見狀也緊急向警消尋求協助。不過警消經3小時大範圍搜索後，終於在潭底找到張男，惟張男被救起時已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。

▲南投水里水里溪大灣段14日下午2時許傳出有男子為救女友兒子，反被捲入潭底溺水的意外。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



回顧整起事故，張姓男子為救女友兒子，跳下水救人，未料女友兒子被久起後自己卻反遭湍急的溪水捲進潭中，讓親友嚇到緊急報警求助。警消獲報後也派出大批人馬，以人龍方式在潭中大範圍進行搜救，惟找到張男時，張男已無呼吸心跳，目前送往竹山秀傳醫院救治中，但張男緊急急救後仍不幸宣告不治。

警消表示，獲報第一時間也立即通知上游台電公司暫停放水，以利搜救人員潛水下潭搜尋，直到下午5點23分許，搜救人員在潭底尋獲張男，將人拉上岸。

不過據了解，張男等人遊玩的位置其實為危險水域，一旁甚至還立著禁止戲水的告示牌。

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