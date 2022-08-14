噶瑪噶居蔣揚慈善基金會捐贈物資助弱勢　黃偉哲感恩善心

▲財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會捐贈法會物資予台南市實物愛心銀行，市長黃偉哲在社會局長陳榮枝的陪同下，親自於法會現場頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應台南市照顧弱勢為優先的施政理念，財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會捐贈法會物資予台南市實物愛心銀行，市長黃偉哲14日上午在社會局長陳榮枝的陪同下，親自於法會現場頒贈感謝狀，感謝基金會捐贈物資，不僅是對市府協助弱勢的肯定，更展現出溫暖的慈悲心。

黃偉哲表示，感謝財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會開山上師洛本天津仁波切及譚守馨董事長的熱誠捐輸，捐贈80桌的法會物資給台南市實物愛心銀行，包括泡麵、保久乳、麥片、八寶粥等物資，用實際行動支持南市府對弱勢的照顧。

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黃偉哲提到，台南市範圍廣大，扶助弱勢的社福措施需要公私協力，方能更全面完備，也希望廣大社會團體加入捐贈行列，共同做公益、傳善心。近年來因疫情緣故，衝擊社會各行業，台南市在COVID-19確診數六都最低，即使沒有外國觀光客，但是本地觀光還算熱絡，市政團隊不僅在社福政策積極推動，更期許在市政建設能達到市民期待，使台南市更好，讓發展效益外溢到其他縣市，促進鄰近縣市共榮共好。

財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會秉持「行善有始無終」精神，長年投入兒少服務及街友服務領域，也持續捐贈流浪動物飼料及推廣植樹運動，在人文關懷、動物保護及生態永續等領域上盡心盡力，足見基金會關懷範圍之大及長期付出與努力。近年來，基金會也多次捐助法會物資予台南市實物愛心銀行，總計愛心物資市價逾新台幣200萬元。

社會局統計，111年截至7月止，已提供約928萬4916元之物資服務，計有38萬3870多人次受益。實物愛心銀行物資來源，絕大部分來自民間單位捐贈，社會局為使實物愛心銀行物資長年充足，不遺餘力多方宣導及媒合民間企業、寺廟與善心人士進行物資捐贈。

台南市政府社會局積極辦理實物銀行，自2013年起以自辦實物愛心銀行提供轄內弱勢民眾實物給付服務，隨著弱勢及近貧家戶的實物需求增加，於2020年起將全市分為溪南及溪北二大區委託民間單位辦理。為提高實物愛心銀行服務覆蓋率，使服務可更快速輸送給有實物需求之民眾，自2022年起，將全市分為5大區(每大區服務包含6至7個行政區)。民眾如有短中期之物資需求，經社工評估符合資格者，將給予3至6個月物資協助。實物愛心銀行除給予民眾物資外，也會安排社工或志工關懷訪視，視實際需求提供資源給予協助。有需求之市民，歡迎洽詢實物愛心銀行各分行或電洽台南市政府社會局社會救助科06-2995686。