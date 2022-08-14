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參觀畫家侯文欽「邊吃邊畫」個展 黃偉哲盛讚畫作細膩描繪台南樣貌

▲台南市長黃偉哲前往台南吳園公會堂，參觀畫家侯文欽「邊吃邊畫」個展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往台南吳園公會堂，參觀畫家侯文欽「邊吃邊畫」個展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

畫家侯文欽「邊吃邊畫」個展，目前在台南吳園公會堂展出，台南市長黃偉哲14日特別前往參觀，並盛讚侯老師的畫作對台南各行各業及城市各角落都有親切細膩的描繪，也期盼畫作裡的美食店家都能夠傳承下來。

2015年侯文欽的邊吃邊畫系列，一共完成365幅台南美食畫作，並號召跟著畫家365天吃遍台南美食；近3年來疫情衝擊，不少餐廳美食店家歇業，令人不捨，也讓侯文欽決定再度走進街頭巷弄，畫下更多美食，將這些好滋味永留畫中。這次個展當中，共展出428幅畫作，將台南美食一字排開，讓人邊參觀邊流口水。

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▲台南市長黃偉哲前往台南吳園公會堂，參觀畫家侯文欽「邊吃邊畫」個展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯文欽表示，這些作品幾乎都是在現場邊吃邊畫下完成，作畫時對於店家老板與食客的互動留下深刻印象。都市本身就是一座博物館，有歷史、有深度，而府城人善良又熱情，當人們生活在其中，就讓整個都市充滿著活力，也讓這些作品更加充滿生命力。

侯文欽老師出生於台南，從小隨畫壇名家沈哲哉習畫，高中就拿下全國學生美展第一名。因家族企業期待，侯文欽棄美術選讀成大企管，畢業後即赴美國研讀企管碩士；但因酷愛繪畫轉讀美術，惟為兼顧家中事業幾度休學直到34歲才從田納西曼菲斯大學美術系畢業。50歲回國後，重拾最愛的「繪畫」，偕同妻子載滿一貨櫃的畫布和顏料到花蓮到處旅遊寫生，從此創作不斷。曾獲得南美獎、台東美展優選，99年並以「洄瀾三小寶」藉著三個活寶與大自然的風的輕快筆觸，奪得花蓮洄瀾美展首獎。

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