羅娜部落布農兒童台北車站快閃演出　首次體驗童玩節

▲羅娜部落布農兒童台北車站快閃演出。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

許多家長暑假都會帶著孩子出遊，但對偏鄉孩童來說，暑假到外地遊玩是遙不可及的夢想，一群來自南投縣信義鄉羅娜部落的布農族小朋友今（13）日在台北車站快閃演出原住民舞蹈，原來是民間基金會與慈善團體共同招待偏鄉兒童前往宜蘭童玩節體驗，中途特別停留在台北車站快閃演出，希望能把原住民的文化與熱情傳遞給更多人。

▲許多孩子第一次進到台北車站、第一次看到海、第一次看海豚、第一次住飯店。（圖／記者游瓊華翻攝）



主辦之一的大蘋果小太陽活力平台表示，山區很多家庭都是隔代教養，許多父母親也因為工作沒有時間或預算帶孩子出遊，所以每一年的寒暑假，志工團隊都會透過募資帶偏鄉孩子們出遊，每年都會尋求外界贊助資源，設法帶領偏鄉兒童出遊，行程中也都會選在人潮眾多的機場、車站等地，安排原住民歌舞快閃演出，也讓這些受之於社會的偏鄉孩子，自己的力量帶給人們快樂，但前兩年因為疫情影響，不得已停辦，今年恢復活動，孩子們都相當期待與開心。

今年總共有32位來自南投縣信義鄉羅娜部落的布農族孩子們，受到翔谷慈善基金會資助可以前往體驗宜蘭童玩節，許多孩子期待這趟旅程可以讓他們第一次進到台北車站、第一次看到海、第一次看海豚、第一次住飯店，途中他們特別在台北車站快閃演出原住民舞蹈，由部落五位女合音老師清唱開場，再由孩子們接力載歌載舞，吸引了許多旅客駐足觀賞。