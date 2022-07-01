2022 TTICC空間再造後首波展覽 　《甦醒：台東天光》今開幕

▲《甦醒：台東天光》今開幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

TTICC今年3月將LIMA展區空間再造完成後，首波展覽邀請策展人彼勇．依斯瑪哈單（布農族）策劃《甦醒：台東天光》活動，1日舉行開幕記者會，規劃精彩的作品導覽、座談與分享等系列活動，展期自7月1日至7月30日，開放時間為週一至週日上午9時30分至下午5時，縣長饒慶鈴邀請民眾從藝術家的視野，認識台東在地多元民族與當代藝術，歡迎蒞臨LIMA展區自由參觀。

饒慶鈴指出，台東擁有豐富完整的文化底蘊，3年來透過台東青年文化觀察團，彙整多場研習營、工作坊與專家論壇的討論，完成《台東文化政策白皮書》，挖掘在地人文與自然生活，接壤國內外文化，而TTICC是原住民族工藝、表演藝術及創作靈感、也是最接近自然生活場域的文創基地，藝術家在此創作出的作品在文化藝術市場嶄露光芒，進而吸引世界各地的藝術工作者進駐潛心創作。

台東縣原住民文化創意產業聚落(TTICC)自105年12月正式啟用，由原民會補助聚落以原住民文創設計產業、樂舞影音產業、友善農作為3大主軸，自2018年起每年公開甄選「駐村藝術家」及「新銳設計師」進駐，至今已有29個新銳設計工作室、18名台灣、捷克、加拿大、香港、紐西蘭、日本等國藝術家以及桑布伊、高偉勛、布拉瑞揚舞團、零捌玖舞蹈工作室等進駐，內容包含文創設計、藝術領域、影像、音樂或樂舞創作等，除了在研究領域實踐文化創新理念，也連結台東豐富的原住民族文化，累積台東創作能量。

今日展演活動是TTICC於今年3月將LIMA展區空間再造完成後，首次展出《甦醒：台東天光》，創作的主角是藝術家、實踐家或部落小農，透過展出討論在氣候變遷中，原住民土地、在地農作、食材創新和藝術再現的運動，建立藝術與食物、人與土地的新關係。

原住民族行政處指出，此次策展活動規劃「常設展」及「特展」，由TTICC駐村藝術家彼勇．依斯瑪哈單策劃，常設展區以歷年文創園區館藏當代藝術品為主，包括安聖惠《編織樹與記憶的連結》、Adam Renc版畫《我的家（My Home）》、黃永寶實木雕刻《源頭》等；特展則從台東「紅藜」作為出發點，結合館藏與園區推廣的原鄉食材，將藝術連結原住民植物，用食材烹飪、創新料理和地方性食材歷史，探索植物、社群與當代藝術的關係，從食農經驗、生命歷程及文化融合，呈現出台東是創作與文化多元的首都。