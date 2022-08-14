快訊／高雄建築工地路面今天再傳塌陷　附近居民嚇壞緊急撤離

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

最新消息！高雄市前金區傳出路面塌陷意外，位置就在自強一路83巷口，有民眾發現地面大片龜裂塌陷，附近民宅騎樓也突然隆起，警方獲報後已到場進行路口交通管制，即通知養工處、消防局人員到場，並協助附近住戶撤離，共撤5戶15人。

▲自強一路83巷口路面坍塌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲該路口在今年3月22日就發生過塌陷意外。（圖／ETtoday資料照）

據了解，該處路口在今年3月22日也發生路面塌陷意外，當時，凹陷面積及範圍最嚴重有達7至11平方公尺。高市府工務局建管處派員緊急抵達現場勘查，初判附近建案工地鋼板樁密合不足，導致地下水滲出掏空路基。

工務局當時依違反建築法第63條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工，也安排由區公所協助將鄰近6戶民宅住戶先行安置他處。未料時隔不到5個月又再出意外。

▼該路口今日下午又發生塌陷。（圖／記者許宥孺翻攝）

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