屏東感e-motion系列講座線上報名　業界專家傾囊相授

▲KKday營銷長黃昭瑛 。（圖／屏東縣政府文化處提供 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為扶植文創產業，7月22日在屏東縣立圖書館總館5樓演講廳，舉辦「屏東感e-motion系列講座」，邀請多位知名業界專家演講，協助業者突破舊有框架，創新品牌思維，打造在地滿滿的「屏東感」！講座於「Accupass活動通」線上報名，歡迎民眾參與。

文化處指出，講座邀請到4位知名專家現身說法，首場請到嘖嘖施淳耀專案經理，向聽眾解說品牌在啟動集資前的必備分析與評估；再者為KKday黃昭瑛營銷長接棒，講述旅遊業在後疫情時代中，該如何透過科技工具與數位行銷殺出重圍；接續為康泰納仕樺舍集團劉震紳董事總經理，分享在台帶領GQ與Vogue等國際刊物迎向數位轉型的過程；壓軸由華裔設計師Daniel Wong登場，傳授該如何透過視覺與大眾溝通，傳達品牌的形象與理念給消費者。

今年再度邀請到業界指標的講師團蒞臨，提供品牌設計、市場觀察、實體運營、線上行銷、跨界合作等多面向的經驗傳遞，完善品牌商家創造自我IP價值。

屏東感e-motion系列講座從22日下午1點半至6點，現正報名中，活動內容請詳見報名網站 https://reurl.cc/e3erKM。