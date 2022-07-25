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大陸 大陸焦點 特派現場

中老鐵路兩岸首發團！　台青走進傣族、千年古茶樹「永生難忘」

▲▼ 兩岸青年中老鐵路營 。（圖／主辦單位提供 ）

▲兩岸青年中老鐵路營 。（圖／主辦單位提供 ）

記者任以芳／綜合報導

「兩岸青年中老鐵路體驗營」交流活動於七月中旬，在雲南省昆明市、西雙版納州等地成功舉辦。兩岸青年共57人成為首發團，從昆明乘坐中老鐵路，經玉溪市、普洱市、西雙版納州，參訪中老經濟合作區，以及走進傣族村寨體驗「非遺」文化，參訪千年古茶樹，留下深刻印象。

本次行程打卡西南邊陲磨憨口岸。磨憨國際口岸、中老經濟合作區位於大陸雲南省最南端，「兩岸青年中老鐵路體驗營」目的地之一就是這裏。兩岸青年參訪磨憨火車站、圍網區、公路口岸等區域，深入了解中老鐵路的重大意義和影響。

據了解，中老鐵路全長1035公里，北起打路昆明，南至寮國萬象，於2021年12月3日正式開通運營，據統計，截至2022年7月4日，中老鐵路累計發送旅客411萬人次，發送貨物503萬噸，進出口貨物涵蓋農食產品、日用百貨、機電產品、礦產品等2000多種商品。

▲▼ 兩岸青年中老鐵路營 。（圖／主辦單位提供 ）

▲ 兩岸青年體驗中老鐵路沿路美景 。（圖／主辦單位提供 ）

省臺辦主任王忠表示，本次活動是踐行「兩岸一家親」深化兩岸融合發展，讓更多臺灣青年了解真實的大陸，進一步擴大雲臺經濟文化交流合作，加深兩岸臺胞對雲南的了解和情誼，促進兩岸經濟社會融合發展。

昆明統一生物科技有限公司副董事長、青年臺商陳俞帆說，「作為一家花卉農業企業，物流對其至關重要，中老鐵路的開通無疑帶來了更多國際貿易發展機會，並有利於進一步與東南亞相關企業在農業技術、科技研發方面展開交流合作，中老鐵路帶來的未來機遇無限。」

▲▼ 兩岸青年中老鐵路營 。（圖／主辦單位提供 ）

▲ 兩岸青年手作傣族「非遺」文化 。（圖／主辦單位提供 ）

台青團體驗傣族村寨「非遺」文化，走進景洪市猛罕鎮曼遠村。曼遠村有一千多年歷史，文化底蘊深厚，村內原始森林保存完好，先後被評為大陸十大最美鄉村、「網紅」打卡勝地。

傣族製紙工藝不但可以「嵌花於紙」，還可以用於製作孔明燈；被列入非物質文化遺產的傣族竹編工藝，兩岸青年代表紛紛動手體驗，近距離感受傣族文化特色，並且與當地熱情的傣族村民一起載歌載舞。

「兩岸青年中老鐵路體驗營」也走進猛海縣賀開古茶園，被千年古樹茶所震撼，得天獨厚的自然環境，賀開古茶山被譽為「世界級茶園景觀」。有古茶樹約2萬畝，其中連片面積約1.6萬畝，古茶樹達230萬株，是大陸至今保存較好、連片面積最大的古老茶園之一。據史書記載，賀開古茶園已有1000多年歷史，由布朗族先民種植。

▲▼ 兩岸青年中老鐵路營 。（圖／主辦單位提供 ）

▲ 象往的地方-西雙版納」招商引資推介會 。（圖／主辦單位提供 ）

兩岸青年參加「象往的地方-西雙版納」招商引資推介會。重點推介西雙版納普文鎮「咖啡之旅」鄉村旅遊精品工程、猛巴拉旅遊度假區、猛臘大陸貢茶示範區項目、景洪市嘎灑省級森林公園等項目，圍繞文旅康養、天然橡膠、普洱茶、現代農業、現代物流、生物醫藥和大健康產業等產業。

雲南臺滇發展服務有限公司總經理、臺青蘇允愷表示，「第一次來到美麗的西雙版納，這是一個讓人心神向往的地方。此次中老鐵路體驗營交流活動再次拉近了兩岸青年的親情友誼，也堅定了我們在雲南投資、創業的信心。」。

雲南省臺辦副主任崔冰成表示，希望以中老鐵路為紐帶，搭建起兩岸經濟、科技、文化發展的橋梁，歡迎更多台灣民眾來西雙版納、來雲南觀光旅遊、學習生活、投資興業。

本活動由雲南省人民政府臺灣事務辦公室和西雙版納州人民政府共同主辦，由昆明市臺辦、西雙版納州臺辦、雲南省海峽兩岸交流促進會、昆明臺灣同胞投資企業協會承辦，玉溪市臺辦、普洱市臺辦、中國鐵路昆明局集團有限公司協辦。

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