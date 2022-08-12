國旅補助住宿折1300元「額度剩5成」　要搶要快！9月這周可能沒了

▲花蓮遠雄悅來大飯店改裝亮相。（圖／花蓮遠雄悅來大飯店提供）

記者李姿慧／台北報導

為疫後觀光點火，觀光局自7/15起推出悠遊國旅，其中自由行住宿最多可折1300元，迄今即將滿1月，已搶訂81.5萬間房，剩餘僅剩5成多，推估9月12日當周申請額度就可能告罄。

悠遊國旅補助上路，帶動國內旅遊熱潮，其中自由行住宿每人每房最多可折1300元，先入先贏，上路才快滿1個月，引起民眾搶申請，根據觀光局統計，截至111年8/12止，已有9,788家業者加入，民眾已使用補助房間數約81.5萬房，使用補助金額約10.49億元。

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根據推估，自由行住宿補助金額約21億元，可提供約170萬間房，迄今已申請周日到周四等平日入住81.5萬間房，不但逼近額度的一半，也等同平均一天約有4萬間房申請補助，以此推估，大約還可提供22個左右的平日申請入住，預估9月12日當周補助額度就可能告罄，民眾要把握機會。

▲南方莊園渡假飯店推出8月平日升等方案。（圖／南方莊園提供）

此外，觀光局也祭出補助遊樂園3折入園優惠，觀光局統計截至111年8/12止，已有64萬3,186人次使用入園優惠，申請遊樂園業者18家，申請金額1億5,791萬6,129元。

另外，悠遊國旅也補助團體旅遊，截至今(8/12)日止，計有2,033家旅行社辦理1萬3,051團，參團人數22萬2,813人，預登金額為3億6,043萬元。

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