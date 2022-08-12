快訊／30多歲男快篩陽「當天死亡」、再增3童MIS-C

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增31例死亡，另新增通報89例中重症，死亡個案方面，最年輕是僅30多歲男性，本身有酒精性胃炎、胃潰瘍病史，6/28快篩陽性確診，當天在家中死亡，後續於8月9日補通報；特殊重症則增加3例兒童MIS-C。

指揮中心今日新增31例死亡個案，年齡分布從30多歲到90多歲，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，當中最年輕死亡個案是一名30多歲男性，本身沒有接種疫苗，且有酒精性胃炎、胃潰瘍病史，6/28快篩陽性確診，當天在家中死亡。8/9從死診看到新冠確診但沒有通報，遂進行補通報；死因是上消化道出血休克、新冠確診，另相關資料還在蒐集，但主要應該是本身胃潰瘍大量出血。

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指揮中心另公布今日新增89例中重症，當中62例中症，27例重症，特殊個案為3起兒童MIS-C，都在確診後1個月發生，且都在住院治療。羅一鈞說明，第一例是一名1歲男童，無慢性病史，6/27確診新冠，8/4開始發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹瀉、四肢出疹，8/7去急診診斷MIS-C住院，使用類固醇治療，目前仍在一般病房。

第二例是2歲女童，無慢性病史，6/18確診新冠，8/6起出現發燒、皮疹、右頸腫痛、嘔吐、胃口變差，8/8住院檢查，有頸部淋巴結種、結膜炎、草莓舌、發炎指數升高，診斷MIS-C，給予類固醇免疫球蛋白，目前還在一般病房。

另有一例5歲男童，無慢性病史，接種1劑疫苗，6/23確診新冠，8/4出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛，8/6到急診懷疑細支氣管炎住院，住院後持續高燒頭痛，又出現腹痛、結膜炎、全身紅診、血壓偏低，診斷MIS-C，給予類固醇、免疫球蛋白，目前在一般病房。

▲0812本土中重度及死亡個案說明 。（圖／指揮中心提供）

▲MIS-C兒童資料。（圖／指揮中心提供）

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

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