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林義豐指控輸送蛋黄區自強新村　圖利建商带頭助長房價　

▲台南市長參選人林義豐指控，台南市房價漲幅居6都之冠，台南市政府輸送蛋黄區自強新村涉嫌圖利建商带頭助長房價。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長參選人林義豐指控，台南市房價漲幅居6都之冠，台南市政府輸送蛋黄區自強新村涉嫌圖利建商带頭助長房價。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長參選人林義豐指出，台南市房價漲幅居6都之冠，台南市政府已規畫陸續興建3處社會住宅打房，提供便宜租金給青年居住，初步預估每户月租金不高於2萬元，政策立意良善值得嘉許，可抑制房價飆漲落實居住正義，但從市府輸送蛋黄區自強新村涉嫌圖利建商带頭助長房價，哪來的居住正義可言？

林義豐指控，市府卻結合國有土地進行兩面手法操作，五鬼搬運將台南市蛋黄區土地採用合建方式，將土地無償提供給建商蓋住宅，將所分得有限的數户轉作社會住宅，再對外號稱政府照顧青年族群與弱勢團體，其實是市府官商利益勾结的五鬼搬方法。

林義豐指出，以8月9日市府辦理「自強新村都更案」簽約來看，土地緊鄰成大校區位於北區林森路的蛋黄區土地1.1公頃（3416坪），全案預計規劃14~24層大樓，共計近733戶，建築面積高達23279坪（容率高達700％），評估當下營建成本每坪15萬元，廠商營建總成本為35億元，但是本案標規市府計算標準住宅均價僅每坪32萬元，明顯低於市場行情，導致本案市府分配上僅能拿回160戶做為台南公宅，扣除繳回市府與國防部的樓地板面積，建商可以銷售面積高達13622坪（佔總建坪的58.52％），以目前精華地段的市場行情價一坪60萬計算，建案銷售金額高達81.73億，直接圖利建商獲利高達52億元，拿市民得生活綠地給建商進行無本生意，未來再衝高房價，哪來的居住正義可言？

林義豐說，近年來上市櫃營建公司紛紛插旗台南大舉獵地蓋樓，他更進一步的質疑，一個利益這麼大的合建計劃，投標廠商居然都沒有上市櫃公司投標，卻只有百慶建設跟達麗建設兩家廠商，是否因市府自辦的評選程序讓其他上市櫃公司卻步，獨厚市府所内定的特定廠商進行審查評選，這樣的政府真的有辦法實踐居住正義嗎？還是政商勾结唯利是圖罔顧台南市民的生活權益！

林義豐說未來他如果常選市長，上任簽署的第一份公文，就是任内暫停公有土地的標售，將國有土地投入溫馨住宅的起造，真正確切的照顧青年族群與弱勢團體，有效的抑制房價回饋台南市民。

有關林義豐先生所稱「台南市府輸送蛋黃區自強新村案圖利建商，帶頭助長房價飆漲」，台南市政府回應指出，一自強新村都市更新案係依都市更新條例及都市更新事業實施者公開評選辦法，以公開透明方式辦理招商作業並採權利變換方式執行都市更新事業。二本案是台南市推動都市更新容積獎勵方式取得台南公宅招商成功的第7案，林義豐先生所稱現僅已規劃陸續興建3處係錯誤訊息。本案係採都市更新權利變換方式，容積獎勵上限為基準容積率之1.5倍，本案商業區之基準容積率320％之容積率上限為480％，林義豐先生所稱容積率700％係錯誤訊息。

三、本案都市更新採權利變換方式辦理，實施者分回房地價值最高為共同負擔比率之52.59％，而都更實施者合理利潤為投資成本之15-20％，故獲利約為10-12億，林義豐先生所稱實施者得分回獲利達52億元係錯誤訊息。四、本案於2022年4月1日至5月30日正式公開招商，計有4家廠商投標（其中2家為上市櫃公司），進行財務資格審查後辦理綜合評選並依共同負擔比價格標最低者為得標廠商，林義豐先生所稱無上市櫃公司投標並圖利特定廠商係錯誤訊息。黃偉哲市長任內，不僅率先推動囤房稅，台南公宅更是從無到動工2155戶，目前興建及規劃設計之台南公宅已達7000戶，台南公宅興建政策是市民及議會先進之共同期待，市府仍將持續推動，往居住正義邁進。

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