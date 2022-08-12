2人在同一台車上！傳林智堅退選「換鄭運鵬代打」　鄉民全炸了

▲立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園市長參選人林智堅論文事件延燒，儘管身兼民進黨主席的總統蔡英文站出力挺，黨派形象卻似乎已受重創。稍早，外傳林智堅將退出桃園市長選戰，可能改由立委鄭運鵬出戰，不過確切結果尚待民進黨下午舉行記者會對外說明。但消息一傳出，PTT馬上有人先後發文，「確定要換鄭運鵬？」「鄭運鵬還有臉替補喔？自己退選啦！」一片噓聲頻傳。

本站稍早報導《林智堅傳退選 桃園市長改由鄭運鵬出戰》，外傳林智堅將退出桃園市長選戰，而可能改由立委鄭運鵬出戰，不過目前會議尚在進行中，確切結果尚待民進黨下午舉行記者會對外說明。

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消息一出，有網友馬上轉傳到PTT，板上一片譁然，就有鄉民質疑，「之前不是言之鑿鑿說看過林智堅論文，說他沒抄襲嗎？現在林智堅退選，你有何臉面替補他的位置？」「之後被問到當初為何對小智的論文深信不移時，是要上演人格分裂嗎？ 還是用義氣含糊帶過？ 或是要繼續說是抹黑？ 有人可以理解民進黨這步棋的邏輯嗎？」

▲林智堅昨天受訪時，仍對論文案堅持自己清白回應。（資料照／ETtoday）

而PTT噓聲一片的原因，是因為鄭運鵬在這次論文事件中，表態立場是非常挺林智堅，還曾在臉書上發文，替林智堅論文背書，「本人立法委員鄭運鵬，閱讀過林智堅市長論文相關資料，相信林市長確為原創，也願意為他持續公開說明澄清，支持林市長贏得勝選……。」

就有人在政黑板（HatePolitics）發起討論，「確定要換鄭運鵬？」直呼，「鄭運鵬不就是林智堅論文記者會的影武者嗎......指鹿為馬，當初他跟林智堅出來開記者會、替他背書，我以為是林智堅故意要綁死他，讓他不能選，換成林智堅論文代言人鄭運鵬真的比較好？」

底下就有網友也酸，「背書成這樣，接棒了真的選得下去嗎」、「換鄭也很慘，這段時間綁太緊了」、「笑死！同船隊友」、「換這個也沒比較好」、「換一個為了挺同志，願意站在鹿的面前大聲說這就是馬的人， 真的是很好的選擇。反正綠色是原諒的顏色，願意換人表示還有救是吧？你們一樣會投下去的是吧？」