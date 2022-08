快訊／向駐外同仁為台發聲致謝　吳釗燮激動喊：so damned proud of you

▲吳釗燮「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。(圖/記者屠惠剛攝)



記者杜冠霖/綜合報導

共軍持續進行軍事演訓,造成台海緊張,而我國27位駐外大使也第一時間向世界各國主流媒體發聲,向國際社會傳達台灣堅定的立場。對此,外交部長吳釗燮指出,要特別感謝及肯定外館同仁在同一時間所展現出的智慧與能力,「我也想在這邊對所有同仁說:I feel so damned proud of you, and so proud to fight alongside you all.」

吳釗燮表示,面對這波中國的軍事壓力,除了感謝國軍奮勇為我們守護家園,「身為外交部長,我也要特別感謝及肯定外館同仁在同一時間所展現出的智慧與能力,在全球各地為台灣發聲,捍衛國家利益與尊嚴。」

吳釗燮指出,無論是電視、網路、報紙專訪或投書,外交同仁們的努力,讓全世界聽到了台灣的聲音,感受到台灣的韌性與自信。這就是遇到壓力不低頭的台灣人!看到國人對外交同仁的肯定,除了感謝國人對外交工作的支持,「我也想在這邊對所有同仁說:I feel so damned proud of you, and so proud to fight alongside you all.」

吳釗燮直言,中國對台灣的野心和壓力從未減少,我們所面對的大環境仍然充滿挑戰,國家還是要仰賴所有外交同仁,無論是駐外或是外交部內同仁,持續努力,讓台灣的聲音、台灣的故事可以持續傳播出去,「爭取國際間更多對台灣的瞭解和支持,讓台灣人民不感孤單。讓我們繼續加油!」