快訊／向駐外同仁為台發聲致謝　吳釗燮激動喊：so damned proud of you

▲吳釗燮「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

共軍持續進行軍事演訓，造成台海緊張，而我國27位駐外大使也第一時間向世界各國主流媒體發聲，向國際社會傳達台灣堅定的立場。對此，外交部長吳釗燮指出，要特別感謝及肯定外館同仁在同一時間所展現出的智慧與能力，「我也想在這邊對所有同仁說：I feel so damned proud of you, and so proud to fight alongside you all.」

吳釗燮表示，面對這波中國的軍事壓力，除了感謝國軍奮勇為我們守護家園，「身為外交部長，我也要特別感謝及肯定外館同仁在同一時間所展現出的智慧與能力，在全球各地為台灣發聲，捍衛國家利益與尊嚴。」

吳釗燮指出，無論是電視、網路、報紙專訪或投書，外交同仁們的努力，讓全世界聽到了台灣的聲音，感受到台灣的韌性與自信。這就是遇到壓力不低頭的台灣人！看到國人對外交同仁的肯定，除了感謝國人對外交工作的支持，「我也想在這邊對所有同仁說：I feel so damned proud of you, and so proud to fight alongside you all.」

吳釗燮直言，中國對台灣的野心和壓力從未減少，我們所面對的大環境仍然充滿挑戰，國家還是要仰賴所有外交同仁，無論是駐外或是外交部內同仁，持續努力，讓台灣的聲音、台灣的故事可以持續傳播出去，「爭取國際間更多對台灣的瞭解和支持，讓台灣人民不感孤單。讓我們繼續加油！」