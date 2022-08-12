林穎孟濫用公帑幫男友付員工薪水　助理嘆：只剪影片就領3萬5

▲林穎孟被檢察官查出，詐領北市議員助理費，幫男友支付員工薪水。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員林穎孟被檢調查出，因為男友葉曜彰經營的公司無力聘工，竟然直接拿葉的員工當人頭詐領議員助理費，等於是用公費支付私人員工薪水，雖然葉的公司偶有協助林穎孟處理行銷設計，其他正職助理仍不免抱怨：「沒聽過助理可以只剪影片就領3萬5千元。」此外，林還涉嫌虛報1個月薪資，充當離職助理資遣費，總計林、葉涉貪26萬多元，12日被台北地檢署提起公訴。

檢調原先接獲檢舉，被稱為「甜心議員」的林穎孟，疑似從2018年12月25日起，到2020年5月間，用當時的男友葉曜彰，以及葉曜彰經營的米達克星球公司員工當人頭，詐領議員助理公費上百萬元，涉嫌《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，緯造文書等罪

專案小組為此案2度搜索約談林穎孟等人，林穎孟在3月間，經檢察官訊問後，諭令100萬交保後，多次喊冤，堅稱「我沒有挪用任何助理費也沒有任何錢到我口袋」，當時葉曜彰則獲25萬元交保候傳。

▲林穎孟前男友葉曜彰雖然工作量少，但領取90萬的議員助理費不算詐欺。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查，葉曜彰在擔任林穎孟辦公室執行長的1年半期間，在辦公室沒有座位，且出國9次，少則5天，多則20天，其中還有部分時間，因擔任立委林昶佐競選團隊總幹事，而完全沒處理林穎孟辦公室事務，不過葉曜彰卻以助理名義，領到公費90萬餘元，大多用來支付台北青商會、北美商會、世界商會的會費，或者出國機票住宿之用。

不過根據工作日誌和林穎孟團隊通訊群組紀錄，葉曜彰的確還是會指揮其他助理，幫忙安排議員行程，雖然有助理認為，就像是老婆開小吃店，「一般來說，老婆不會給老工薪水」，但檢察官依據過去法院判例認為，儘管葉曜彰工作量不多，但這是議員派工權限，因此90萬元的助理費部分，不算詐領。

葉曜彰離職後，另行創業開設米達克星球公司從事公關行銷，因米達克營收不佳，加上林穎孟也想保留原先葉領取的議員薪資額度，就由葉向前剛到米達克上班的郭姓設計師佯稱，要幫林穎孟處理設計工作，要辦理議員助理證方便進出為由，取得相關人事資料，讓林穎孟拿去當人頭報領每月3萬5千元的公費補助。

▲郭姓設計師作證堅稱自己是米達克員工，絕不是林穎孟的議會助理。（資料照／記者劉昌松攝）

郭姓設計師證稱自己就是米達克員工，絕對不是議員助理，檢察官調查，郭女的確都在米達克上班，且根據米達克帳冊，她幫林穎孟辦公室製作形象照、Podcast、海報、政見白皮書等版面設計工作，是米達克公司主要收入，其他收入寥寥無幾，顯然郭是被當成人頭，連正職助理都看不下去，「我覺得不公平」，「為何林穎孟要幫葉耀張付薪水養員工」。

起訴指出，林穎孟和葉曜彰共謀，利用人頭詐領2020年5月到11月間，共助理費23萬1656元，另外林穎孟在2018年間，以助理薪資名義請款，用來支付應該由她私人支出的助理資遣費以及勞健保補助，又詐得3萬5千多元，總計2人不法所得共26萬7219元。至於葉曜彰的公司合夥人蕭新晟雖曾列為被告，但因不知情，獲得不起訴。