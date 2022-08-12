　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林穎孟濫用公帑幫男友付員工薪水　助理嘆：只剪影片就領3萬5

▲▼林穎孟凌晨進入北檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲林穎孟被檢察官查出，詐領北市議員助理費，幫男友支付員工薪水。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員林穎孟被檢調查出，因為男友葉曜彰經營的公司無力聘工，竟然直接拿葉的員工當人頭詐領議員助理費，等於是用公費支付私人員工薪水，雖然葉的公司偶有協助林穎孟處理行銷設計，其他正職助理仍不免抱怨：「沒聽過助理可以只剪影片就領3萬5千元。」此外，林還涉嫌虛報1個月薪資，充當離職助理資遣費，總計林、葉涉貪26萬多元，12日被台北地檢署提起公訴。

檢調原先接獲檢舉，被稱為「甜心議員」的林穎孟，疑似從2018年12月25日起，到2020年5月間，用當時的男友葉曜彰，以及葉曜彰經營的米達克星球公司員工當人頭，詐領議員助理公費上百萬元，涉嫌《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，緯造文書等罪

專案小組為此案2度搜索約談林穎孟等人，林穎孟在3月間，經檢察官訊問後，諭令100萬交保後，多次喊冤，堅稱「我沒有挪用任何助理費也沒有任何錢到我口袋」，當時葉曜彰則獲25萬元交保候傳。

▲▼台北市議員林穎孟涉詐助理費案，前男友葉曜彰返台接受檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲林穎孟前男友葉曜彰雖然工作量少，但領取90萬的議員助理費不算詐欺。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查，葉曜彰在擔任林穎孟辦公室執行長的1年半期間，在辦公室沒有座位，且出國9次，少則5天，多則20天，其中還有部分時間，因擔任立委林昶佐競選團隊總幹事，而完全沒處理林穎孟辦公室事務，不過葉曜彰卻以助理名義，領到公費90萬餘元，大多用來支付台北青商會、北美商會、世界商會的會費，或者出國機票住宿之用。

不過根據工作日誌和林穎孟團隊通訊群組紀錄，葉曜彰的確還是會指揮其他助理，幫忙安排議員行程，雖然有助理認為，就像是老婆開小吃店，「一般來說，老婆不會給老工薪水」，但檢察官依據過去法院判例認為，儘管葉曜彰工作量不多，但這是議員派工權限，因此90萬元的助理費部分，不算詐領。

葉曜彰離職後，另行創業開設米達克星球公司從事公關行銷，因米達克營收不佳，加上林穎孟也想保留原先葉領取的議員薪資額度，就由葉向前剛到米達克上班的郭姓設計師佯稱，要幫林穎孟處理設計工作，要辦理議員助理證方便進出為由，取得相關人事資料，讓林穎孟拿去當人頭報領每月3萬5千元的公費補助。

▲▼台北市議員林穎孟涉嫌詐領議會助理費，疑似擔任人頭助理的郭羿岑（左）。（圖／記者劉昌松攝）

▲郭姓設計師作證堅稱自己是米達克員工，絕不是林穎孟的議會助理。（資料照／記者劉昌松攝）

郭姓設計師證稱自己就是米達克員工，絕對不是議員助理，檢察官調查，郭女的確都在米達克上班，且根據米達克帳冊，她幫林穎孟辦公室製作形象照、Podcast、海報、政見白皮書等版面設計工作，是米達克公司主要收入，其他收入寥寥無幾，顯然郭是被當成人頭，連正職助理都看不下去，「我覺得不公平」，「為何林穎孟要幫葉耀張付薪水養員工」。

起訴指出，林穎孟和葉曜彰共謀，利用人頭詐領2020年5月到11月間，共助理費23萬1656元，另外林穎孟在2018年間，以助理薪資名義請款，用來支付應該由她私人支出的助理資遣費以及勞健保補助，又詐得3萬5千多元，總計2人不法所得共26萬7219元。至於葉曜彰的公司合夥人蕭新晟雖曾列為被告，但因不知情，獲得不起訴。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
快訊／林智堅傳退選桃園市長　競辦回應了
深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」拼了：迎向財富自由
E奶網紅遭通緝！　稱「流產大量出血」失蹤
獨／台女皮皮現身！揭7天轉賣4次「電擊+性侵」　1台人被虐到
快訊／午後雷雨彈開轟！　10縣市大雨特報
快訊／林智堅傳「主動退選桃園市長」　擬下午記者會宣布
爆民進黨民代「大規模退通告」　周偉航嘆：太難辯護了
快訊／台中一分局警備隊長猝死！　享年55歲
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

運大麻E奶網紅遭通緝！「流產大量出血」拖延服勞務...高清照曝

日立收購永大傳內線交易　「併購尚未確定」前董座13人獲不起訴

4億香油錢去哪裡了？劉坤鱧告林世賢涉嫌瀆職

快訊／男子監理站申訴情緒失控「身上搜出槍」　警強制送醫

台中必比登名店品牌之爭！金之園控盜商標連敗　業者：無比無奈

獨／台女皮皮現身！揭7天轉賣4次「電擊+性侵」　柬埔寨如詐騙煉獄

逆轉勝！九家民營電廠聯合拒與台電協商　公平會重罰60億確定

台中一分局警備隊長身體不適突倒地　送醫搶救不治...享年55歲

1歲女童撞頭死亡　保母兩度不起訴...吸毒父求償492萬再吞敗

嘉義19歲男「無照開車」迴轉暴衝！猛撞美食名店　老闆車停門口慘了

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

運大麻E奶網紅遭通緝！「流產大量出血」拖延服勞務...高清照曝

日立收購永大傳內線交易　「併購尚未確定」前董座13人獲不起訴

4億香油錢去哪裡了？劉坤鱧告林世賢涉嫌瀆職

快訊／男子監理站申訴情緒失控「身上搜出槍」　警強制送醫

台中必比登名店品牌之爭！金之園控盜商標連敗　業者：無比無奈

獨／台女皮皮現身！揭7天轉賣4次「電擊+性侵」　柬埔寨如詐騙煉獄

逆轉勝！九家民營電廠聯合拒與台電協商　公平會重罰60億確定

台中一分局警備隊長身體不適突倒地　送醫搶救不治...享年55歲

1歲女童撞頭死亡　保母兩度不起訴...吸毒父求償492萬再吞敗

嘉義19歲男「無照開車」迴轉暴衝！猛撞美食名店　老闆車停門口慘了

台股收高漲91點！指數挑戰15300　台積電穩盤彈3元至517

響應國際青年日沈慧虹體驗滑板運動　承諾持續推動舊城再起

林智堅退選改由鄭運鵬接棒？　競辦低調：尚未接獲訊息

三星Galaxy Fold 4與iPhone 14系列哪個更好？外媒盤點五規格比較

酷航十周年啟動飛翔皮卡丘計畫　成為新加坡首架以寶可夢為主題彩繪機

世錦賽4強可能對決陳雨菲　BWF精選戴資穎5大好球

合約到期！松發肉骨茶SOGO復興店8／31結束營業　遠百A13店續營業

陳語安「絕美婚紗」曝光！　陳庭妮領軍伴娘顏值超高

青梅竹馬相戀44年！6旬嬤「終結愛情長跑」嫁了　卻在婚禮當天去世

周天瑋／估算美中台戰爭風險

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

前棒球國手陰經龍5刀狠殺女友！下場出爐

即／國1南下嚴重車禍！3大貨車撞成一團

快訊／議員林穎孟涉貪　與前男友雙雙遭起訴

全家確診隔離　妻敲門赫見「丈夫倒床上」死亡

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

時間管理大師！淫教授劈9女超色對話曝

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

即／高雄哈瑪星驚見女浮屍！　卡小船邊「臉部朝下」

蘆洲2賓士夜帶槍彈、手銬路邊集結　遭警盯上GG了

台中台74車禍！自小客超車擦撞翻覆

就是要去柬埔寨看阿嬤阿　航警苦勸不回2「孝孫」

更多熱門

相關新聞

涉「人頭詐領助理費」遭起訴！林穎孟喊「我沒拿錢」下午出面說明

涉「人頭詐領助理費」遭起訴！林穎孟喊「我沒拿錢」下午出面說明

台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌用前男友葉曜彰當人頭，詐領助理補助款，金額粗估逾百萬元，案經檢方複訊移送後，12日將林、葉2人起訴。對此，林穎孟表示，判決有不起訴處分、部分起訴處分，自己正在調閱書狀，「很明確的部分是，我沒有拿錢，助理費薪水確實都給了助理」。她表示，下午1點30分將召開記者會說明。

快訊／議員林穎孟涉貪　與前男友雙雙遭起訴

快訊／議員林穎孟涉貪　與前男友雙雙遭起訴

北科大教授涉弊案海撈百萬　檢大動作搜索30萬交保

北科大教授涉弊案海撈百萬　檢大動作搜索30萬交保

國立大學教授涉圍標撈百萬　深夜移送畫面曝

國立大學教授涉圍標撈百萬　深夜移送畫面曝

扁珍「發票貴婦團」種村碧君　免訴定讞

扁珍「發票貴婦團」種村碧君　免訴定讞

關鍵字：

林穎孟台北市議會市議員助理助理費男友葉曜彰貪污

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

老爸帶女兒體驗搬磚　「1亮點」卻讓網友歪樓

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面