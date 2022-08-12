6年A媽祖香油錢520萬　「長年吃齋唸佛」女公務員貪污起訴　

▲彰化南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市南瑤宮去年出現一筆3000元的香油錢，有收據但現金卻未繳回公庫，彰化市府查出是廟內1名周姓女公務員(56歲)所為，而她在6年的時間內，竟私吞香油錢520萬元左右，政風室調查後將全案移送彰化地檢署，檢方調查後偵查終結，將周依違反貪污治罪條例提起公訴。

周女於1984年11月13日進到南瑤宮擔任管理油香錢工作，至2015年依宮廟管理法將她納編為正式職員，在南瑤宮工作的時間長達38年，公所核帳人員去年時，發現一筆3,000元的收據，卻未列入公庫，於是主動調查。

▲彰化市長林世賢就職2周年主動揪出周女私吞520萬油香錢。（圖／ETtoday資料照）

據了解，周女長期持齋唸佛，去年在偵訊中自首坦承，丈夫曾因吸毒入獄、出獄後又酒駕、再於2015、2016年間中風，育有1女，家中只有她一人賺錢，急需要錢，動歪腦筋到媽祖頭上，算算自2015年至2020年間，吞了超過520萬元香油錢，平均一年A走100萬元，彰化地院裁定20萬元交保。長年共事的同事們得知她私吞香油錢後，簡直無法置信。

目前彰化市內有25座寺廟全歸公所管轄，是全台最大的廟公，其中8間屬公所管理，其餘由各宮廟管委會，2020年間被公所核帳人員查出其中帳目不對，市長林世賢主動揪出員工周女移送檢調，林世賢強調，有關廟宇賽錢箱開啟皆直播供市民監督，財務報告也每月收入明細也皆上網公告，對於周女被檢方起訴，則表示「尊重」。