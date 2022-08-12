　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6年A媽祖香油錢520萬　「長年吃齋唸佛」女公務員貪污起訴　

▲彰化南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市南瑤宮去年出現一筆3000元的香油錢，有收據但現金卻未繳回公庫，彰化市府查出是廟內1名周姓女公務員(56歲)所為，而她在6年的時間內，竟私吞香油錢520萬元左右，政風室調查後將全案移送彰化地檢署，檢方調查後偵查終結，將周依違反貪污治罪條例提起公訴。

周女於1984年11月13日進到南瑤宮擔任管理油香錢工作，至2015年依宮廟管理法將她納編為正式職員，在南瑤宮工作的時間長達38年，公所核帳人員去年時，發現一筆3,000元的收據，卻未列入公庫，於是主動調查。

▲彰化南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化市長林世賢就職2周年主動揪出周女私吞520萬油香錢。（圖／ETtoday資料照）

據了解，周女長期持齋唸佛，去年在偵訊中自首坦承，丈夫曾因吸毒入獄、出獄後又酒駕、再於2015、2016年間中風，育有1女，家中只有她一人賺錢，急需要錢，動歪腦筋到媽祖頭上，算算自2015年至2020年間，吞了超過520萬元香油錢，平均一年A走100萬元，彰化地院裁定20萬元交保。長年共事的同事們得知她私吞香油錢後，簡直無法置信。

目前彰化市內有25座寺廟全歸公所管轄，是全台最大的廟公，其中8間屬公所管理，其餘由各宮廟管委會，2020年間被公所核帳人員查出其中帳目不對，市長林世賢主動揪出員工周女移送檢調，林世賢強調，有關廟宇賽錢箱開啟皆直播供市民監督，財務報告也每月收入明細也皆上網公告，對於周女被檢方起訴，則表示「尊重」。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
少子化海嘯　分發入學180個大學系組招生掛蛋
%Arabica台灣店排爆！要等4小時　改每人限購4杯
幕後／林智堅退選關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線
新竹「小時厚牛排」、「粥大福」遭砸店！　玻璃全碎潑紅漆
快訊／林智堅退選！　張善政提4點回應了
獨／妹妹從柬埔寨視訊「沒穿褲」！眼神狂飄　後方一群男人
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

0至6歲國家養！士檢教保中心揭牌　營造幸福友善職場育兒環境

「花生醬、破朴子」另類普渡供品　台中警透露真實含意

禾馨集團4診所偷打特權疫苗挨罰230萬　首家抗罰成功！理由曝光

新竹知名「小時厚牛排」、「粥大福」　中元節遭潑紅漆砸玻璃　

明天將普渡！田中果菜市場公廟火警　攤商信仰中心燒成一片焦黑　　

貨車路口搶道擦撞起爭執　運將見酒測值嚇一跳：怎麼那麼高？

摩鐵針孔魔人！建築工偷拍4個月46人受害　3女被裝AIRTAG定位追蹤

搭台鐵高喊「我要殺人」！乘客驚恐奔下車　嘉義失控男下場曝光

6年A媽祖香油錢520萬　「長年吃齋唸佛」女公務員貪污起訴　

妙齡女睡醒驚見裸男　竟是街友闖入想硬上！她不從遭痛毆

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

0至6歲國家養！士檢教保中心揭牌　營造幸福友善職場育兒環境

「花生醬、破朴子」另類普渡供品　台中警透露真實含意

禾馨集團4診所偷打特權疫苗挨罰230萬　首家抗罰成功！理由曝光

新竹知名「小時厚牛排」、「粥大福」　中元節遭潑紅漆砸玻璃　

明天將普渡！田中果菜市場公廟火警　攤商信仰中心燒成一片焦黑　　

貨車路口搶道擦撞起爭執　運將見酒測值嚇一跳：怎麼那麼高？

摩鐵針孔魔人！建築工偷拍4個月46人受害　3女被裝AIRTAG定位追蹤

搭台鐵高喊「我要殺人」！乘客驚恐奔下車　嘉義失控男下場曝光

6年A媽祖香油錢520萬　「長年吃齋唸佛」女公務員貪污起訴　

妙齡女睡醒驚見裸男　竟是街友闖入想硬上！她不從遭痛毆

太搶手？　府中5字頭預售案「限時段選戶」引熱議

中央化材錄取分數首勝台大地質　升學專家：選系有就業導向趨勢

小賈辣妻「惹火內衣大片」在家完成！　性感小麥肌＋零贅肉體態養眼

台船4艘自建船萬海得標　台船獲利估4百萬美元以上、萬海邁向全球第10大

野馬「水上漂」練功？神奇影片讓800萬人看傻...真相曝光

丁特再遭薛？《天堂W》紫卡遭回收…怒嗆：8／15沒復原我撕合約

胡偉良／中共軍演下的房市　從增加收入、把握時機著手

稻米品質競賽高雄147較吃「香」　關山稻米達人羅偉壽奪冠

高虹安逐桌敬茶！開罰最低金額3千元　4人同場巡桌全都要罰

今年GDP下修至3.76％！　CPI上修至2.92％

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

前棒球國手陰經龍5刀狠殺女友！下場出爐

即／國1南下嚴重車禍！3大貨車撞成一團

獨／台女「皮皮」現身！親揭柬埔寨詐騙煉獄

快訊／議員林穎孟涉貪　與前男友雙雙遭起訴

全家確診隔離　妻敲門赫見「丈夫倒床上」死亡

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

時間管理大師！淫教授劈9女超色對話曝

台中警備隊長身體不適突倒地　搶救不治享年55歲

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

「流產大量出血」拖延服勞務　運大麻E奶網紅遭通緝

即／高雄哈瑪星驚見女浮屍！　卡小船邊「臉部朝下」

更多熱門

相關新聞

4億香油錢去哪？劉坤鱧告林世賢涉嫌瀆職

4億香油錢去哪？劉坤鱧告林世賢涉嫌瀆職

彰化市公所接管16間寺廟和7個神明會，設有全台唯一「寺廟室」，無黨籍彰化市長參選人劉坤鱧12日指出，彰化市公所光是廟方財產與其他收入總計每年超過1億元，市長林世賢上任前有說過要成立自治條例，如今跳票，今天前往彰化地檢按鈴申告檢舉市長林世賢涉嫌瀆職，並要求清查20年香油錢去向。

林穎孟幫男友付員工薪水　詐助理費26萬元

林穎孟幫男友付員工薪水　詐助理費26萬元

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

10年被搶2次！小運將嘆：為生活還是得載

10年被搶2次！小運將嘆：為生活還是得載

大7駛到一半顧路　堆高機神救援

大7駛到一半顧路　堆高機神救援

關鍵字：

南瑤宮彰化彰化地檢貪污林世賢

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

柬埔寨妹妹視訊「卻沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面