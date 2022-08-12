涉「人頭詐領助理費」遭起訴！林穎孟喊「我沒拿錢」下午出面說明

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌用前男友葉曜彰當人頭，詐領助理補助款，金額粗估逾百萬元，案經檢方複訊移送後，12日將林、葉2人起訴。對此，林穎孟表示，判決有不起訴處分、部分起訴處分，自己正在調閱書狀，「很明確的部分是，我沒有拿錢，助理費薪水確實都給了助理」。她表示，下午1點30分將召開記者會說明。

林穎孟11日上午在媒體群組中表示，判決有不起訴處分、部分起訴處分，自己正在調閱書狀，「很明確的部分是，我沒有拿錢，助理費薪水確實都給了助理」。

林穎孟說，起訴書指控她多給楊姓助理1個月薪水、以及設計師幫忙剪片作圖，但卻不被檢察官認定為我的助理；她指出，所謂的詐領部分，指的就是這2位助理他們自己拿到的薪水，並非媒體寫的百萬，而是30000+35000 X 5。

另外，不起訴部分，林穎孟說，就是之前大家比較流傳的「人頭男友」，這部分不起訴，因為他確實是有工作的助理，他也根本不住在美國，他住在台灣。

林穎孟出身太陽花學運，但2020年11月與5名前助理發生勞資糾紛，還被爆料是「慣老闆」、「表裡不一的假面甜心」。檢方認為爆料內容有所依據，因此2022年3月發動搜索，兵分6路追查林的議會辦公室及居所，並將林穎孟、郭羿岑、蕭新晟等人帶回移送往北檢。

檢察官訊問後，當庭依違反《貪汙治罪條例》罪嫌逮捕林穎孟，並向法院聲押禁見。不過，經與專案小組討論後，改諭令100萬元交保；林穎孟獲釋後還向媒體表示，「我沒有詐領助理費，我聘請的助理都是做組織工作、拓展支持者、幫我剪片、設計製圖等，都有如實的工作，也有交付工作成果，給薪水是他們應得的，我更不可能拿他們的薪水進入我私人口袋。目前完全配合檢方調查，相信事實會還原，司法會還我清白」。