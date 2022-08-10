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北科大教授涉弊案「勾結業者海撈百萬」　檢大動作搜索30萬交保

記者劉昌松、游宗樺／台北報導

國立台北科技大學爆發採購弊案，教授林顯易涉嫌在經辦一項智慧控制設備租賃採購案時，透過友人開設的公司投標並得標，藉此詐領100多萬元的公款，台北地檢署接獲情資，9日指揮調查局台北市調處發動搜索，並約談涉嫌的林顯易及其友人簡雯媛、圍標公司負責人劉柾甫、黃俊能等人，經檢方漏夜訊問後，諭知林顯易30萬元交保，其餘涉案人分別以10萬至20萬元交保。

▲▼教授林顯易離開北檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲教授林顯易離開北檢。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，頂著美國普渡大學電機與電腦工程博士學位的林顯易，專長於自動化工程，更曾獲吳大猷先生紀念獎、中華民國自動控制學會青年自動控制工程獎、台灣機器人學會青年工程獎等獎項，同時也是經濟部技術處科技學者。

▲▼北科大教授林顯易借友人公司投標得標，貪污100餘萬元案，被告簡雯媛。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼北科大教授林顯易借友人公司投標得標，貪污100餘萬元案，被告周倩如。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼北科大教授林顯易借友人公司投標得標，貪污100餘萬元案，被告劉征甫背信罪20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼北科大教授林顯易借友人公司投標得標，貪污100餘萬元案，被告黃于哲背信罪20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼北科大教授林顯易借友人公司投標得標，貪污100餘萬元案，被告黃俊能背信罪10萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲被告簡雯媛、周倩如、劉征甫、黃于哲、黃俊能（從上而下）。（圖／記者劉昌松攝）

但檢調接獲情資，林顯易於2018年間，辦理北科大一項智慧控制設備租賃的採購案，同時負責驗收業務，但卻疑似為中飽私囊，與友人簡雯媛共謀，開設鴻鉅資訊公司參與投標，並再找來2家廠商進行圍標，最後得標該案，總獲利至少100多萬元。

台北地檢署9日指揮調查局台北市調處，持搜索票前往林顯易的住居所、涉案公司等5處地點進行搜索，同時以犯嫌身份約談林顯易、簡女及涉嫌圍標的2家公司負責人到案，全案朝違反《貪污治罪條例》、《背信》等方向偵辦，經訊問後，林獲30萬元交保；簡女、林的黃于哲、業者劉征甫、周倩如各以20萬元交保；業者黃俊能則以10萬元交保。

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