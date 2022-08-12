長江幹流水位「創歷史新低」！陸6省乾旱警報　83萬人陷缺水危機

▲長江幹流水位創歷史同期新低。（圖／翻攝自安慶市人民政府網站）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸水利部網站11日通報，7月份以來，長江流域降雨量較常年同期偏少4成；流域大部高溫日超過15天，中下游部分地區超過25天；部分地區連續無有效降雨天數超過20天。當前，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.7～5.7公尺，均為有實測記錄以來同期最低，部分地區小型水庫蓄水嚴重不足，出現了「汛期反枯」的罕見現象。

據《觀察者網》報導，長江流域旱情快速發展，安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省（直轄市）耕地受旱面積967萬畝，有83萬人因旱供水受到影響。目前，長江流域大中型灌區水源可得到有效保障，部分灌區末端區域和望天田受旱較重；部分以小型水庫或山泉水、溪流水作為水源的分散供水工程缺水，群眾供水受到一定影響，一些群眾需要拉水送水保障生活用水。

目前，大陸水利部8月11日12時針對安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省（直轄市）啟動乾旱防禦Ⅳ級應急響應。水利部向相關省（直轄市）水利廳（局）發出通知，要求深入分析旱情對農業生產和群眾飲水的影響，提早採取抗旱措施，減輕乾旱影響和損失。

此外，大陸水利部針對重點旱區逐流域提出調度措施，並提前謀劃三峽、丹江口等51座主要水庫調度，為抗旱儲備水源。受旱省（直轄市）因地制宜、分類施策，全力做好抗旱保飲水保灌溉工作。

據氣象預測，未來一週長江流域大部將維持高溫少雨天氣，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等地旱情可能持續發展。水利部強調，將繼續密切關注長江流域旱情發展形勢，全力做好各項乾旱防禦工作，努力減輕乾旱影響和損失。