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南韓公佈特赦名單！李在鎔復職「重掌三星」　李明博未獲特赦

▲▼三星電子副會長李在鎔12日獲得南韓政府復權。（圖／CFP）

▲三星電子副會長李在鎔12日獲得南韓政府復權。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（12）日上午正式公佈「光復節（8月15日）特赦」對象名單，總統尹錫悅上午就曾表示，此次特赦將會針對恢復民生經濟的方向作處理，因此三星電子副會長李在鎔獲得復權，得以正式合法全面經營三星，而樂天集團會長辛東彬、東國治鋼會長張世宙也獲特赦。至於前總統李明博，則未被包含在特赦名單內。

根據《韓聯社》，在經過法務部審議後，南韓政府12日公佈光復節特赦名單，針對經濟型刑事罪犯等共1693人實施特赦、減刑、復權等措施，為尹錫悅今年5月上任以後首次實施的特赦。尹錫悅12日上午就向記者表示，「此次實施特赦的重點，將會聚焦於恢復民生經濟方面。」

其中，三星電子副會長李在鎔曾因涉前總統朴槿惠「閨蜜門」案件而被判處2年6個月徒刑定讞，最後終於在去年8月獲得假釋，雖然刑期已正式結束，不過依照特定經濟犯罪加重處罰法，仍需被限制就業達5年。

隨著此次特赦獲得「復權」，李在鎔的5年限制就業就可被正式解除，這也意味著李在鎔終於可以在毫無任何枷鎖限制下，全心全意投入三星電子的經營，加快其「新三星」構想藍圖的早日實踐。財經界人士預估，李在鎔很有可能在今年內便能從副會長升任至會長，為南韓可能加入「晶片四方聯盟」（Chip 4），三星可能丟失中國市場的危機做準備。

▼樂天集團會長辛東彬。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼樂天集團會長申東彬。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尹錫悅擔任首爾中央地檢長時曾指揮偵辦李明博弊案。（圖／CFP、達志影像）

▲儘管尹錫悅曾針對特赦朴槿惠、李明博表態，最後卻決定不將李納入特赦名單。（圖／CFP、達志影像）

另外，樂天集團會長辛東彬（重光昭夫）在朴槿惠「閨蜜門」案件中於2019年被大法院宣判2年6個月徒刑、緩刑4年定讞，此次獲得尹錫悅政府特赦、復權。

至於南韓前總統李明博，儘管先前外界認為李明博獲特赦的呼聲最高，然而卻因在特性上屬於「政治人物」，不是尹錫悅所說的經濟人士，加上尹錫悅政府上台不到3個月，支持率便下滑至只剩24%，創下史無前例的新低，在經過針對社會觀感的種種考量下，南韓政府決定不將李明博納入特赦名單。

據悉，李明博因向三星收賄等，最後被大法院判處17年徒刑、罰金130億韓元定讞，今年6月以健康惡化為由向法院提出停止服刑申請，最後經過審議委員會決定，停止服刑3個月。

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