李在鎔獲赦將升任會長？三星面臨內憂外患　恐因Chip 4失中國市場

▲三星電子副會長李在鎔12日在特赦名單中獲得復權。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓尹錫悅政府今（12）日公佈光復節（8月15日）特赦名單，其中包含讓假釋出獄的三星電子副會長李在鎔「復權」，意即取消李在鎔的5年就業限制，使李可以全心全意投入三星經營體系中。消息一出後，李在鎔表示將會持續為國家經濟奔走。財經界分析，李在鎔可能於今年內升任會長。

根據《韓聯社》，李在鎔曾因前總統朴槿惠「閨蜜門」案件而獲判2年6個月徒刑定讞，雖然去年8月獲得假釋出獄，不過卻未被解除5年就業限制，且還得同時面臨第一毛織、三星物產非法整併的相關訴訟，每周得須定期出庭，如今隨著政府決定在特赦中予以復權，等於是為李在鎔正式回歸三星經營體系打開大門。

報導指出，今年2月底隨著俄烏戰爭開打、戰爭邁入長期化、全球通貨膨脹與緊縮政策、經濟不景氣等因素影響，三星電子可以說是面臨重重危機，加上美國拜登政府提議由美國、台灣、南韓、日本組成「晶片四方聯盟」（Chip 4），隨著南韓加入可能性提高，三星電子恐怕將丟失廣大中國市場。

三星電子、SK海力士等南韓企業對中國的半導體輸出，占總體比率高達62%。

▲三星電子位於南韓京畿道華城的半導體生產廠。（圖／路透社）

隨著半導體產業前景不太樂觀，三星電子的股價從10萬韓元大跌至只剩5萬韓元，李在鎔「復權」後得面臨內憂外患，不僅設法繼續維持三星電子在全球半導體產業上的優勢、消弭市場與外界的疑慮，還得透過往後執行大規模的併購（M&A）來培養新的成長動能。

雖然財經界人士預測，李在鎔可能於今年10月25日前會長李健熙逝世2周年、或是11月19日前會長兼創辦人李秉喆逝世35周年前後，從副會長升任為會長一職，進而正式成為三星集團的最高領導者。

不過三星內外卻一致認為，由於李在鎔仍有官司在身，因此未來可能仍會低調行事，以執行三星今年5月所發表的450兆韓元投資計畫、雇用8萬名新人等目標為主。

報導指出，三星電子過去30多年以來在記憶半導體上展現壓倒性的競爭力，然而中國也不是省油的燈，透過廣大的內需市場與國家支援緊追在後，若南韓最後決定加入Chip 4，恐怕將導致三星電子處於丟失中國市場的危機，因此未來全面回歸經營高層的李在鎔，可能會透過大規模併購，全面發展半導體、生技產業、人工智慧（AI）、次世代通訊等領域，並全面開拓新市場。

另外，李在鎔可能會效法父親李在鎔推廣平昌冬奧，以其強大的全球人際網絡資源，協助南韓爭取主辦2030年釜山世界博覽會。

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