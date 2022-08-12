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愛子公主再婉拒製作新皇冠！至少省3000萬稅金　日本國民一片叫好

▲▼日本德仁天皇的獨生女愛子內親王,愛子公主。（圖／CFP）

▲愛子公主婉拒依照傳統打造專屬皇冠，直接借用姑姑的二手皇冠。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本德仁天皇的獨生女愛子內親王去年12月滿20歲，但她婉拒依照傳統打造專屬皇冠，直接借用姑姑的二手皇冠，替皇室省下至少2800萬日幣（約新台幣678萬元）。日媒指出，宮內廳今年再度編列3000萬日圓的皇冠製作預算，但她仍以國內疫情未歇，加上連日酷暑與豪雨為由，再度婉拒使用稅金製作新皇冠，簡樸體恤民情的作風，讓日本民眾一片叫好。

根據日本《女性自身》周刊報導，熟知皇室的記者透露，宮內廳在編列明年預算時，列了一筆替愛子製作新皇冠的經費，但愛子傳承了父親德仁天皇、母親雅子皇后的簡樸作風，加上近來日本國內疫情未歇，各地酷暑、水患不斷，所以她堅定地拒絕製作新皇冠，這至少替宮內廳省下了3000萬日圓（約台幣685萬元）的稅金開支。

▲▼愛子公主的堂姊、文仁親王的女兒真子與佳子，在成年儀式時所佩戴的新皇冠，製作費分別高達2856萬日圓（約台幣652萬元）與2793萬日圓（約台幣638萬元）。（圖／達志影像／美聯社）

▲文仁親王的女兒真子（左）與佳子（右）在成年儀式佩戴訂製的新皇冠。（圖／達志影像／美聯社）

日本皇室自古便規定，所有女性皇族在成年式時都可以獲得一頂獨家訂製的皇冠。愛子的堂姊、文仁親王的女兒真子與佳子，在成年儀式時所佩戴的新皇冠，製作費分別高達2856萬日圓（約台幣652萬元）與2793萬日圓（約台幣638萬元）。由於皇冠是使用專門提供皇室各種活動的「宮廷費」製作，所以並非個人持有物，而是歸國家所有，真子婚後也將皇冠歸還給日本皇室，目前由宮內廳保管。

不過，愛子卻創下日本皇室150年來的紀錄，她婉拒製作新的皇冠，反而向已婚後成為平民的姑姑黑田清子借用皇冠。德仁天皇的妹妹清子成年時正逢昭和天皇駕崩，皇室處於服喪階段，因此時任天皇的明仁上皇便改使用私人經費的「內廷費」替女兒清子製作皇冠，因此即使清子婚後脫離皇室，皇冠仍是她的所有物，所以愛子這次才能直接向姑姑借用皇冠。

▲▼德仁天皇、雅子皇后與愛子公主全家福。（圖／CFP）

▲德仁天皇、雅子皇后與愛子公主全家福。（圖／CFP）

宮內廳消息人士指出，愛子簡樸又體恤民情的態度，都是從天皇和皇后身上學習而來，「在一般人看來，皇宮裡的家具價格都很高昂，但他們都是考量到使用時間長達數十年，所以會挑選品質較好的家具，舊了就重新保養，所以愛子殿下也繼承了兩位陛下不亂花錢、勤儉節約的作風。」

消息人士提到，「因為皇冠除了在公共活動上佩戴以外就沒有其他用途，加上是使用國家經費製作，所以愛子公主意識到了天皇陛下的想法，才做出了這次婉拒製作皇冠的判斷。」如此親民又體恤民間的作風，讓日本國民一片叫好。

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