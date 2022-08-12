他瞞老婆偷去買春　援交妹一到場嚇傻…竟是「兒子女友」

▲原PO發現援交妹是兒子的初戀女友。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少家長對於兒女的交往對象有所要求，若是碰到這情況該怎麼辦？一名網友表示，先前自己偷偷去買春，但沒想到叫來的小姐竟然是認識的人，且是兒子的初戀女友，想提醒兒子這件事，但又怕被老婆知道，不知該如何解決這一難題，因此上網求助。PO文一出立刻掀起熱議。

「求助廣大網友們幫忙出點子！」原PO在「匿名公社」表示，上個月瞞著老婆偷偷跑去買春，沒想到卻意外發現秘密，來服務的援交妹竟然是兒子的初戀女友，因為曾看過2人合照，因此很確定是同一人，不過兒子對於女友的工作內容完全不知情，只知道對方半工半讀。他想要提醒兒子這件事，不過又擔心會被老婆知道曾去買春的事情，怕會因此離婚，不知道該怎麼辦，只好PO文求助。

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不少人看到後紛紛表示，「援交妹怎麼了嗎？有問題的是你吧？」「還沒論及婚嫁的話就算了吧」、「除非你兒子夠強。不然應該會分手」、「援交妹也還好吧？問題是你結婚了還去買春，這個感覺比較沒品」，也有人說「你光顧過，那不簡單？叫援交妹來家裡吃飯，她看到你不就解決了？很難嗎」、「帶你兒子一起去他就知道了」、「不用說是自己，說是朋友光顧過就好」。