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她男友在旁邊！噁男摸臀捏胸被逮「下跪掌嘴」　求饒沒用下場慘

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲張男趁友人女友喝醉後，對她摸臀揉胸得逞，被對方男友質問後嚇得下跪還自掌嘴狂道歉，仍被法院判關1年2個月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／花蓮報導

陳姓男子帶女友小敏（化名）跟朋友張男喝酒聊天，但張男趁小敏喝醉睡著時對她伸鹹豬手，摸臀揉胸得逞，而不顧陳男就睡在旁邊，陳男聽聞小敏哭訴後，張男嚇得跪在地上自掌嘴巴求饒，但小敏仍不願原諒告上法院。花蓮地院審後依乘機猥褻罪，判張男有期徒刑1年2月，不得易科罰金，可上訴。

小敏警詢時說道，2020年4月9日那天，好幾個朋友一起在友人租屋處喝酒喝到天亮，近中午時大家都在睡覺休息，但她朦朧中感覺有人摸上她的左小腿，沿著大腿往上到臀部，還想伸進下體，她覺得很噁心、動了一下想嚇退對方，但對方可能發現她沒睜眼，又繼續亂摸，這次甚至摸上左胸，她驚嚇睜眼就看到張男離她僅15公分，張發現她醒了就馬上挪回床尾地板處。

小敏事後將男友叫醒，拉到浴室哭訴她被侵犯，當時張還裝沒事玩手機，男友聽後氣憤找張男對質，張男馬上嚇得跪在地上一邊直說「下次不敢了」，一邊自掌了好幾下耳光，但小敏不甘受辱仍報警告上法院。

張男先坦承在小敏清醒時有摸她右大腿，但她說不要後就停止了，又辯稱是小敏因喝醉而記憶不清，她跟她男友從廁所出來後就開始打他；律師也指出張男為中度智能障礙者，可能因精神障礙而導致不知道自己在做什麼，請求減輕其刑。

但法官訊問在場其他證人後，對於當時案發經過與細節都能交代清楚，且提出明確辯駁，張男說詞也反反覆覆，有企圖避重就輕之嫌，可見犯案時並無受精神障礙影響判斷與行為能力。

花蓮地院審後認為張男趁小敏酒醉後進行侵犯，又否認犯行，造成小敏要奔波出庭，雖稱有意願賠償，但調解時又無從提出具體方案，未能達成和解，迄今未賠償也未得原諒，犯後態度不佳，審酌張男從事外送工作、家庭經濟清寒，依乘機猥褻罪處有期徒刑1年2個月，仍可上訴。

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