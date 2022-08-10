可悲的父親節！　為搏兒子歡喜男子竊取寶可夢卡牌被法辦

▲吳姓男子為搏兒子歡喜，涉嫌竊取寶可夢卡牌被查獲法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局長樂派出所員警，8月8日接獲冉姓被害人報案，稱其擺放在武聖路段之選物販賣機台上1包寶可夢卡牌遭人竊取，損失約計新台幣5000元，案經員警受理偵辦，逐一調閱周邊監視器比對人車資料，鎖定吳姓男子涉有重嫌，通知到案說明，起獲卡牌5張，全案依竊盜罪嫌送辦。

員警調查，吳男於8日下午1時許，帶著兒子前往武聖路段某娃娃機台打玩，因為孩子在某機臺上發現擺放有1包寶可夢卡牌，他看見兒子非常喜愛，竟未經機臺所有人同意，就逕自將該包卡牌拿起並交付給兒子，兩人就歡喜逕自離開。

案經被害人發現放於機臺上供人觀覽來吸引顧客打玩之卡牌遭竊，乃立即向警方報案。長樂派出所員警受理後積極展開調查，不到一天時間立即鎖定涉案對象並通知到案說明，也起出其所拿取之卡牌5張，調查後吳男被警方依竊盜罪嫌移送偵辦。

第二分局提醒，對於非自身所有或在外發現疑似他人遺落之物，切勿心存僥倖、貪小便宜而逕自拿取或占為己有，否則恐將涉犯竊盜或侵占罪嫌；如有遇有上述情事，均應將相關物品送至警察機關來招領完備程序，以免觸法得不償失。