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「1女激戰7男」畫面外流！綠帽男一看崩潰：是我女友多人運動

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO發現女友和別人多人運動。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間最重要的就是「忠誠」。不過一名網友透露，最近發現被女友背叛了，對方還和7名男生「多人運動」，難過地選擇攤牌。但女方一開始還不打算承認，之後發現紙包不住火，才坦言有跑出去和別人激戰，讓他當場心碎，「沒想到交往不到一年就發生這種事情」。超扯劇情曝光讓不少網友都看傻眼。

原PO在「Dcard」發文表示，和女友是從固定床伴轉成情侶，他起初覺得2人相處不錯，就決定主動告白，不過被對方拒絕了。幾個月之後，他們一起去旅行，換女方和他告白，可是他當時也沒有接受，「當初她既然拒絕我，我打算先保持這樣的關係，不希望進展太快」，但最後女方哭著拜託，他才心軟答應交往。

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沒想到原PO最近卻在推特上面看到私密照，發現女友私約7男「多人運動」，在這之前也曾和2名主辦人出遊，氣得決定攤牌。但起初對方不願意承認，眼看秘密藏不住了，才說「抱歉，讓你失望了」。聽到女方的說法，他不禁感嘆，「我自己也是心太軟，雖然當初抱著期望就不大，只是沒想到交往不到一年就發生這種事情」。

原PO透露，原本想妥協和女友維持開放式關係，以為可以自欺欺人，不過後來發現做不到，所以還是決定分手，也把對方的物品整理好要歸還回去，也已經封鎖一切，「拜她所賜，我對感情產生陰影」。

▲▼難過、沮喪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO因此留下陰影。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「看完真的要跟你說個辛苦了，我也是因為女方偷吃，但也選擇原諒，所以我可以理解你的心情，因為喜歡她不甘心、放不下，這心情真的蠻複雜的」、「7個太扯了吧」、「分手是對的，放自己一條生路吧」、「這女的太噁，記得去驗自己有沒有性病」、「三觀再度刷新」、「被戴綠帽心情超複雜」。

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關鍵字：

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