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「媳產女嬰」她不幫坐月子　「80歲婆婆的婆婆」扛…佝僂背影惹議

「媳產女嬰」她氣到不幫坐月子　「80歲婆婆的婆婆」扛下…佝僂背影惹鼻酸

▲河北省有位媽媽剛誕下女嬰，婆婆因嫌棄是孫女當看不見。（示意圖／Canva）

圖文／CTWANT

重男輕女是種男女不平等的觀念，源自於古代父權社會，認為男性各方面皆比女性重要，如今仍有地方保持這男尊女卑的思想。大陸有位剛誕下女嬰待在家休養的產婦，在網上訴苦說，婆婆嫌棄是孫女不願意照顧她，反倒是婆婆的婆婆，亦即是丈夫的奶奶，80歲卻主動承擔起月嫂的工作，讓她難過之餘又很感動。這事一經公開，許多網友對現今還有重男輕女感到傻眼。

古時候傳統，生產過後要休息調養身心約1個月，故稱「坐月子」。這位來自河北省的媽媽，剛產子在家坐月子，本該是全家人為新生命降臨感到高興的時刻，她卻於8日子在網上分享影片表示，婆婆因嫌棄她生的是女兒，不願意幫忙她坐月子，她回憶當初，婆婆就曾因覺得她腹中懷的是女兒，在她懷孕期間抱著不聞不問的態度，直至如今女兒出生，婆婆更是當看不見。

「媳產女嬰」她氣到不幫坐月子　「80歲婆婆的婆婆」扛下…佝僂背影惹鼻酸

▲因婆婆不願照顧產婦，丈夫80歲的奶奶主動承擔照顧產婦的責任。（圖／翻攝自搜狐網）

值得慶幸的是，丈夫的奶奶因心疼孫媳婦，主動接過照顧她的責任，從懷孕期間直到生產，奶奶都對產婦非常體貼，產婦表示很心疼奶奶80歲還要弓著腰照顧她。由於影片中能看見奶奶將月子餐送到房中，而產婦臥床沒有起身幫忙，她說並不是故意一動不動，而是因剖腹產導致稍有動作就扯到傷口非常疼。

影片曝光後，網友紛紛留言「真氣人」，針對婆婆行為表示「請不要忘了自己也是個女性」，還有網友感到疑惑「老公在哪？」，老公脫不了責任，應該要起到婆媳之前橋樑作用。有網友建議「直接挑明了就好了，既然你不喜歡，以後孫女不會叫奶奶，就當你這個婆婆不存在」。有大量網友表示，「以後一定要好好孝順奶奶」。

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