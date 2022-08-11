男友長痔瘡「找媽媽擦藥」！她轟媽寶　網見1關鍵字嗆：住海邊

▲一名女網友認為前男友得痔瘡要給媽媽擦藥是媽寶行為。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

男女之間交往最怕遇到公主與媽寶。一名女網友就透露，當時得痔瘡的男友居然讓他媽媽看屁股與擦藥，令自認一般人不會這麼做的女網友直問：「這樣算媽寶嗎？」結果卻引來網友們瘋狂吐槽。

原Po在臉書社團「匿名2公社」發文表示：「請問大家，20歲的人，長痔瘡會脱褲子給媽媽看屁股和塗藥嗎？」接著自問自答的說道：「我自問不會，前男友是這樣，在想他這樣是媽寶嗎？」

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對此，網友們紛紛直呼這不算媽寶好嗎？表示：「自己擦不到的情況下很怪嗎」、「難道妳媽老了他兒子也不能幫她換尿布洗澡嗎」、「所以你爸爸以後病了，妳不能幫忙擦洗屁股嗎」、「那母親幫女兒做月子，要作何解釋？」認為原Po小題大作。

還有網友突破盲點表示：「就前任了，還在問」、「所以妳在糾結什麼，住海邊嗎」、「好聚好散，妳管人家痔瘡幹嘛」、「都前任了，管他痣瘡爆不爆？」另有網友反問原Po：「如果他叫妳塗，妳願意嗎」、「反過來問，為什麼女友不幫男友擦」、「那換妳幫他看屁股擦藥不就得了」。

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