婆婆在孫面前數鈔票「你爸包最少」　加碼抖出婚外情！媳不忍了

▲婆婆竟在吃團圓飯時，把親家公婚外情拿出來講。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經，婆媳之間的問題一直以來都是難解的問題。一名人妻抱怨，婆婆很愛跟兒子要錢，也很愛挑撥離間，甚至會直接打電話到親家母家教對方應該如何帶小孩，讓她相當傻眼，「千錯萬錯都是媳婦錯，高攀她的兒子。」

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，認識婆婆22年，婆婆一直以來，開口閉口就是要錢，總是想挖光有家庭兒子的錢，令人厭惡的不僅如此，婆婆時常在孫子面前，把2個兒子的錢拿出來比較。婆婆前一秒笑著拿錢，後一秒對著孫子說，「你叔叔這包這麼厚，你爸爸這包少少的。」

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人妻氣憤表示，已經跟婆婆講很多次不要這樣，但婆婆仍無視；此外，婆婆也很愛挑撥離間，常在他們面前講小叔夫妻壞話，接著又在小叔夫妻倆面前說他們的壞話，幸好大家都很有默契，不會因此走心。

人妻說，「婆婆認為，千錯萬錯都是媳婦錯，高攀她的兒子，超級沒禮貌，超級沒教養，媳婦睡得晚就罵是母豬，甚至在吃團圓飯時，把媳婦爸爸的婚外情拿出來講。」人妻透露，婆婆甚至會打電話到小叔妻子的娘家，罵親家母照顧孫子的方式不對，教對方應該要怎麼教，令人傻眼。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「我婆婆也是，差別是人前都會演」、「她應該沒被嗆聲過，沒遇過壞人」、「如果直接打到我娘家跟我爸媽說教，我就沒辦法忍了，以為自己兒子多好」、「真的很糟糕」、「直接封鎖比較快」、「真的有這種婆婆」。

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