　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不甩中國「三不一限」　南韓政府宣布：薩德基地8月底正常部署

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

▲ 南韓過去與美國合作在境內部署薩德系統，受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國外交部在韓中外長會談後宣稱，南韓已針對薩德系統問題向中方做出「三不一限」承諾。但南韓外交部長朴振火速出面澄清，這並非協議或承諾。雙方僵持不下之際，南韓總統辦公室11日宣布，位於慶尚北道星州的駐韓美軍薩德基地8月底將恢復正常部署。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室高層人士11日在記者會上針對部署薩德反飛彈系統的星州駐韓美軍基地問題回應，正快速推動薩德部署正常化，目前預計8月底就能恢復正常。

星州駐韓美軍基地薩德系統目前處於臨時部署狀態，美方持續在美韓國防安全保障協議會（SCM）等場合呼籲，盡快將基地部署正常化。「基地正常化」代表為使用臨時設施的美韓士兵改善執行任務的條件及確保運入追加設備，為尹錫悅競選承諾之一，「運用正常化」指的則是使薩德系統進入隨時可投入實戰的狀態。

此前，韓中外長9日舉行5小時會談，提及北韓核武威脅、半導體供應鏈、薩德系統等問題。中國外交部發言人汪文斌10日召開記者會，針對韓中外長會談上關於國防安全的提問，他表示，「針對（薩德）『三不一限』，韓國政府已對外做出政治承諾。中方重視韓方所傳達的立場、且基於雙方諒解。中韓雙方已階段性地穩妥處理薩德部署問題。」但韓方稍晚反駁，強調不論是前任或現任政府，從未對中方作出約定或協議。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
「1女激戰7男」畫面外流　綠帽男一看崩潰：是我女友多人運動
快訊／學倫會判抄襲註銷學位　林智堅：一定會對人格清白捍衛
台中死亡車禍！男騎士撞分隔島　嚴重內出血不治
傳黃珊珊25日請辭副市長　柯文哲「不能再拖了」
LIVE／蔡英文下令全黨「挺堅」　林智堅現身最新回應
IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」　慘遭侵犯！
快訊／南投國姓香菇寮鍋爐氣爆！4人緊急送醫
快訊／今21架次共機、6共艦擾台　11架逾越海峽中線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃，為何南韓人住「半地下房」？

不甩中國「三不一限」　南韓政府宣布：薩德基地8月底正常部署

CEO突發「爆哭自拍照」宣布：我要裁員了！　長文告白被罵翻

法國西南部「怪物級」野火！逾1000名消防員救災　上萬居民急撤離

喝醉後肚子爆痛！他開刀驚見「手掌大鋼杯」　醫：從肛門塞進去的

日民調近半反對「安倍國葬」！　政府諾：預算盡量控制在2億內

北韓暴雨淹核設施　原能總署前高層：「第7次核試」被迫延至9月中

26歲辣模陳屍浴缸！失聯1周「遭砍6刀」慘死家中　男友被捕

快訊／路透：多架共機飛越海峽中線　共艦持續現蹤東部海域

畫面曝光！179年遊樂園「空中飛毯」突然倒塌　兒童受困2男受傷

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

炎亞綸「戀情數不完」國二獻第一次　認空窗3年「昨天還在曖昧」

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃，為何南韓人住「半地下房」？

不甩中國「三不一限」　南韓政府宣布：薩德基地8月底正常部署

CEO突發「爆哭自拍照」宣布：我要裁員了！　長文告白被罵翻

法國西南部「怪物級」野火！逾1000名消防員救災　上萬居民急撤離

喝醉後肚子爆痛！他開刀驚見「手掌大鋼杯」　醫：從肛門塞進去的

日民調近半反對「安倍國葬」！　政府諾：預算盡量控制在2億內

北韓暴雨淹核設施　原能總署前高層：「第7次核試」被迫延至9月中

26歲辣模陳屍浴缸！失聯1周「遭砍6刀」慘死家中　男友被捕

快訊／路透：多架共機飛越海峽中線　共艦持續現蹤東部海域

畫面曝光！179年遊樂園「空中飛毯」突然倒塌　兒童受困2男受傷

屏東首例！持刀棍跟蹤尾隨　他入侵前妻住處被依跟騷法羈押

求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃，為何南韓人住「半地下房」？

百達翡麗為高登鐘錶造限量白金腕錶　「全球唯一座鐘」現身收藏展

「1女激戰7男」畫面外流！綠帽男一看崩潰：是我女友多人運動

快訊／學倫會判抄襲註銷學位　林智堅：一定會對人格清白做捍衛

苦吞8連敗IG發文沒生氣　范米特：對團隊有信心

紅茶可減肥！醫認證：養出苗條菌　1類人下午兩點前要喝完

美男系網紅「4個月整形8次失敗」痛喊：鼻子融化了　對比圖超驚悚

傳黃珊珊25日請辭副市長　柯文哲「不能再拖了」：耽擱選舉不好意思

先探／下一檔最悍　MIT車電股

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

國際熱門新聞

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

8女模拍MV淪洩慾工具！7礦工輪流性侵

日本北海道連7震　最嚴重規模5.3

中駐英大使被召見　痛批英國不要「跟著美國玩火」

客機低飛降落小島「快貼地」　遊客嚇軟腳

快訊／路透：多架共機飛越海峽中線

陸許諾台灣一國兩制　澳媒：恐淪第2個香港

美股勁揚535點！美7月通膨降溫　台積電ADR漲近4%

俄克里米亞基地爆炸　衛星照曝「毀8戰機」慘況

北京大規模軍演　英國外相召見中國大使要求解釋

金正恩爆發燒染疫！驚傳「病情很嚴重」

美式披薩「達美樂」挑戰義大利　7年後倒光

台上90度重摔！他演講一半竟倒地死亡

遊樂園空中飛毯突然倒塌　畫面曝光

更多熱門

相關新聞

日政府諾：安倍國葬預算將控制在2億

日政府諾：安倍國葬預算將控制在2億

日本前首相安倍晉三7月在助選演說中遭人暗殺，經搶救後不治身亡，而他往生後家屬僅舉辦非公開家祭。首相岸田文雄在不久後便宣布要在9月替安倍舉行國葬，然而根據多項民調結果，有近半的受訪者反對安倍的國葬典禮。內閣府則表示，會努力將國葬預算控制在2億日幣（約新台幣4518萬元）之內，但據悉，2億並不包含維安費用，因此實際開銷恐將更高。

北韓暴雨淹核設施　第7次核試恐延期

北韓暴雨淹核設施　第7次核試恐延期

快訊／路透：多架共機飛越海峽中線

快訊／路透：多架共機飛越海峽中線

日本新內閣被爆7人與統一教有關！

日本新內閣被爆7人與統一教有關！

住地下房溺斃震驚南韓　首爾宣布修法喊禁

住地下房溺斃震驚南韓　首爾宣布修法喊禁

關鍵字：

薩德日韓要聞國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面