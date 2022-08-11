不甩中國「三不一限」　南韓政府宣布：薩德基地8月底正常部署

▲ 南韓過去與美國合作在境內部署薩德系統，受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國外交部在韓中外長會談後宣稱，南韓已針對薩德系統問題向中方做出「三不一限」承諾。但南韓外交部長朴振火速出面澄清，這並非協議或承諾。雙方僵持不下之際，南韓總統辦公室11日宣布，位於慶尚北道星州的駐韓美軍薩德基地8月底將恢復正常部署。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室高層人士11日在記者會上針對部署薩德反飛彈系統的星州駐韓美軍基地問題回應，正快速推動薩德部署正常化，目前預計8月底就能恢復正常。

星州駐韓美軍基地薩德系統目前處於臨時部署狀態，美方持續在美韓國防安全保障協議會（SCM）等場合呼籲，盡快將基地部署正常化。「基地正常化」代表為使用臨時設施的美韓士兵改善執行任務的條件及確保運入追加設備，為尹錫悅競選承諾之一，「運用正常化」指的則是使薩德系統進入隨時可投入實戰的狀態。

此前，韓中外長9日舉行5小時會談，提及北韓核武威脅、半導體供應鏈、薩德系統等問題。中國外交部發言人汪文斌10日召開記者會，針對韓中外長會談上關於國防安全的提問，他表示，「針對（薩德）『三不一限』，韓國政府已對外做出政治承諾。中方重視韓方所傳達的立場、且基於雙方諒解。中韓雙方已階段性地穩妥處理薩德部署問題。」但韓方稍晚反駁，強調不論是前任或現任政府，從未對中方作出約定或協議。

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