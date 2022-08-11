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暴雨灌入「半地下房」！3人在家溺斃震驚南韓　首爾宣布修法禁止

▲▼南韓總統尹錫悅前往一家三口居住的半地下房視察。（圖／CFP）

▲南韓總統尹錫悅前往一家三口居住的半地下房視察。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓首爾首都圈本週降下80年最猛暴雨，奪走至少11條人命，其中有一家三口因為住在半地下房來不及逃生溺斃，電影《寄生上流》所描述的首爾淹大水情節真實上演。首爾市府10日宣布，接下來將修改建築法，全面禁止把地下房與半地下房的空間作為住宅用途。

首爾8日起突然降下大暴雨，短短2天內灌進1個月雨量 ，各地災情頻傳，多處淹水超過一個車身高。8日晚間，暴雨灌入首爾市冠岳區新林洞其中一處半地下房，儘管當時正在家中的3人積極向外求援，但雨水來得太猛太急，直接從半地下房的出入口灌進住宅內，最終來不及逃生溺斃，9日凌晨被發現時早已淪為冰冷屍體。而這起悲劇再度引發社會對半地下房居住危險性的關注。

首爾政府表示，自本週起，將不再發放此類住宅的建設許可，逐步針對現有類似型態的住房進行轉換。市府將給予這些公寓業主20年的時間，改造成非住宅用途的空間，例如倉庫、停車場等，另外也將提供半地下房租戶搬遷至公共租賃住房的相關援助。

官方數據顯示，截至2020年，首爾約有20萬間類似型態的住所，佔首都家戶的5%，儘管居住條件惡劣，但因租金低廉，仍有部分民眾不得不住在此處。

另方面，依據首爾市長吳世勳（Oh Se-hoon）10日公布中長期防洪對策，首爾將在未來10年投入1.5兆韓元，針對6處容易發生洪災的地區修建大型雨水儲存排水設施。

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